Эксперты: портал госуслуг обеспечит безопасный сбор данных на переписи населения в 2020 г.

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Елена Рожкова/. Перепись населения в 2020 году впервые частично пройдет в интернете. Ресурс уже определен - это сайт государственных услуг. Опрошенные ТАСС эксперты не сомневаются в безопасности проведения переписи на сайте госулуг и уверены, что уже в пределах десятилетия электронный формат переписи населения станет приоритетным.

Всероссийская перепись населения в 2020 году будет проведена несколькими методами: самостоятельно через интернет, а также с помощью переписчика, который будет оснащен либо специальным планшетом для сбора данных, либо традиционным переписным листом.

В 2018 году Росстат проведет пробную перепись населения, где апробирует методы сбора данных о населении. Пробная перепись позволит определить конкретные мероприятия Всероссийской переписи населения 2020 года и необходимые затраты на ее проведение.

Глава Росстата Александр Суринов ранее сообщил в интервью ТАСС, что для переписи-2020 понадобится около 200 тыс. планшетов, а предварительные расходы на проведение переписи оценены в 50 млрд рублей.

Данные россиян под защитой

Россияне, которые захотят принять участие в переписи через интернет, могут быть уверены в безопасности и неприкосновенности размещенных сведений о себе, уверен исполнительный директор Лиги безопасного интернета Денис Давыдов.

"Единый портал госуслуг - достаточно защищенная инфраструктура и система, потому что происходит не только взаимодействие граждан с ведомствами, с государством, но и, можно сказать, что в этой же экосистеме и инфраструктуре происходит межведомственное электронное взаимодействие", - подчеркнул Давыдов.

При этом, по словам эксперта, опасность электронных методов может заключаться в человеческом факторе. Это касается переписчиков, которые будут использовать для сбора данных специальные планшеты.

"Главное, чтобы этот планшет использовался только для тех целей и задач, которые предусмотрены переписью. Если к этим планшетам не будут подключаться какие-то дополнительные устройства, накопители информации, если сами переписчики во время проведения переписи не будут заходить на какие-то интернет-ресурсы, где возможно подхватить вредоносное программное обеспечение, то тогда все будет достаточно надежно", - сказал Давыдов.

По мнению экспертов, со стороны организаторов должен быть обеспечен жесткий контроль за соблюдением переписчиками правил и политики безопасности.

Будущее за электронной переписью

По мнению руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, в ближайшие 10-15 лет перспектива перехода переписи населения в электронный формат неизбежна.

"Темпы технологического развития говорят нам, что в ближайшей перспективе мы существенно будем расширять сегмент электронной переписи вплоть до полного перехода на нее. Это перспектива не мифического отдаленного будущего, а, скорее всего, ближайших 10-15 лет", - сказал ТАСС Родин.

Он подчеркнул, что перевод переписи в электронный формат не только упростит эту процедуру и сократит количество вопросов, так как у пользователей сайта госуслуг многие данные уже заполнены и их можно будет просто интегрировать в переписную анкету, но и существенно удешевит процесс проведения переписи.

"Если эксперимент пройдет, и из него извлекут все ошибки, то мы имеем все шансы, чтобы к 2030 году формат электронной переписи стал основным механизмом. К этому времени подавляющее большинство населения будет интернетизировано", - сказал эксперт. Он уточнил, что на сегодняшний день интернетизация в РФ оценивается на уровне примерно 70%.

Перепись 2010 года

Перепись населения в России, согласно законодательству, проводится не реже одного раза в десять лет. Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году. По данным Росстата, численность населения РФ, по итогам переписи 2010 года, составляла около 143,4 млн человек. Из них - около 66,4 млн мужчин и 76,9 млн женщин.

По словам главы Росстата, в 2010 году на переписи населения работали более 400 тыс. переписчиков, а средняя нагрузка была одной из самых высоких в мире - 440 человек на переписчика.