Ковчег с мощами Николая Чудотворца проводили из Санкт-Петербурга в Италию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Мощи святителя Николая Чудотворца в пятницу возвращаются из России в Италию. Ковчег со святыней под колокольный звон пронесли крестным ходом из Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры, где он находился с 13 июля, к надвратной церкви на площади Александра Невского, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Раку с мощами одного из самых почитаемых в России святых после молебна в соборе поместили на специальные носилки, которые несли четыре епископа. Крестный ход священнослужителей возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который утром провел торжественную литургию в стенах собора и выступил с проповедью.

На площади собрались несколько сотен человек. Члены почетного караула в форме Военно-морского флота РФ, который считает Николая Угодника одним из своих покровителей, загрузили ковчег в автобус в сопровождении священнослужителей и бойцов Росгвардии. Кортеж доставит мощи в аэропорт Пулково, откуда специальный рейс перевезет их в итальянский город Бари, где они находились последние 930 лет.

Официально доступ к святыне был закрыт вечером в четверг, но в последний день поклониться мощам Николая Чудотворца смогли несколько сотен верующих, которые утром пришли в Александро-Невскую лавру на литургию. После проповеди патриарх Кирилл благословил присутствующих в соборе поклониться святыне.

Проповедь патриарха

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) в своей проповеди отметил символичность принесения мощей Николая Чудотворца в год столетия революции 1917 года. "В год, когда государь император Николай II вынужден был отказаться от царства, и в столетие воспоминаний об этих событиях по божественному промыслу в Россию принесены мощи святителя Николая - ни годом раньше, ни годом позже. И никто специально к этой годовщине это событие не готовил", - сказал он. Патриарх добавил, что мимо ковчега с мощами прошли почти 2,5 млн верующих.

"Суть в том, что современные люди в современной стране не просто пришли поклониться святителю Николаю. Они стояли по шесть, восемь, 12 часов в очереди, стояли под дождем и ветром, и не было ни одного слова ропота. И это народное стояние потрясает наших современников", - отметил глава РПЦ.

На службе в Свято-Троицком соборе в пятницу также присутствовали представители Римско-католической церкви, в том числе кардинал Курт Кох, президент Папского совета по содействию христианскому единству, архиепископ Бари Франческо Какуччи и настоятель базилики святого Николая в Бари Чиро Капотосто, которые будут сопровождать мощи в Италию. Обращаясь к итальянской делегации, патриарх выразил благодарность папе римскому Франциску. "Я хотел бы выразить благодарность братьям, прибывшим из Италии. Принесение мощей так много сделало для примирения Востока и Запада, как никогда не делала никакая дипломатия", - добавил патриарх Кирилл.

Принесение мощей в Россию

Мощи Николая Угодника находились в России с 21 мая, сначала в московском храме Христа-Спасителя, а с 13 июля - в Санкт-Петербурге. До этого мощи не покидали храм в Бари 930 лет. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Кирилла с папой Франциском в феврале 2016 года.

Как сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь патриарха иерей Александр Волков, за два месяца в России мощам святого поклонились около 2,5 млн человек. При этом в Петербурге, где святыня находилась чуть меньше двух недель, число паломников превысило 500 тыс. человек.