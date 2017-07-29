Заммэра: розовая ветка московского метро примет первых пассажиров в конце 2018 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Строительство Кожуховской линии метро на юго-востоке и востоке Москвы планируют завершить в конце 2018 года. Работы по строительству идут по графику, несмотря на проливные дожди, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году нам сильно мешает погода, дожди заливают котлован. Несмотря на это, работы идут в плановом режиме, несмотря на погоду. К концу 2018 года линия будет закончена", - сказал он.

С запуском новой ветки разгрузится самая загруженная на сегодняшний день линия - Таганско-Краснопресненская.

Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект".