Заммэра: розовая ветка московского метро примет первых пассажиров в конце 2018 года

Россиянки Ефимова и Иванеева вышли в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м брассомСпорт 29 июля, 11:31
Футболисты "Спартака" Адриано и Самедов вернулись в общую группуСпорт 29 июля, 11:29
СМИ: звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау обвинил своего менеджера в обманеКультура 29 июля, 11:19
Россиянин Тарасевич вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м на спинеСпорт 29 июля, 11:12
Россиянка Насретдинова не сумела выйти в полуфинал ЧМ в плавании на 50 м вольным стилемСпорт 29 июля, 10:51
В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза AndaПроисшествия 29 июля, 10:48
СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в ТурцииПроисшествия 29 июля, 10:46
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в БурятииСпорт 29 июля, 10:25
ВФЛА выработала стратегию развития антидопинговой программыСпорт 29 июля, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Строительство Кожуховской линии метро на юго-востоке и востоке Москвы планируют завершить в конце 2018 года. Работы по строительству идут по графику, несмотря на проливные дожди, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"В этом году нам сильно мешает погода, дожди заливают котлован. Несмотря на это, работы идут в плановом режиме, несмотря на погоду. К концу 2018 года линия будет закончена", - сказал он.
С запуском новой ветки разгрузится самая загруженная на сегодняшний день линия - Таганско-Краснопресненская.
Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект".