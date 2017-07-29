Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Заммэра: розовая ветка московского метро примет первых пассажиров в конце 2018 года

Общество
29 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июля. /ТАСС

Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка до станции "Лермонтовский проспект"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Строительство Кожуховской линии метро на юго-востоке и востоке Москвы планируют завершить в конце 2018 года. Работы по строительству идут по графику, несмотря на проливные дожди, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году нам сильно мешает погода, дожди заливают котлован. Несмотря на это, работы идут в плановом режиме, несмотря на погоду. К концу 2018 года линия будет закончена", - сказал он.

С запуском новой ветки разгрузится самая загруженная на сегодняшний день линия - Таганско-Краснопресненская.

Кожуховская линия метро пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский. Розовая ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции "Лермонтовский проспект".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФ
7
В Маастрихте открылась мемориальная доска по случаю 300-летнего юбилея посещения Петра I
Дмитрий Затекин
3
Школьники и студенты из РФ покажут свои изобретения на международной выставке в Японии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: потерпевший крушение в Черном море сухогруз вышел в рейс в шторм
2
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Новой Москве
5
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
6
СМИ: четыре гражданина России пострадали при пожаре в отеле в Турции
7
Движение поездов на красной ветке в метро входит в график после сбоя
Темы дня
Новости партнеров
Реклама