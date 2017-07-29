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Наина Ельцина представила в Петербурге свои мемуары о первом президенте России

Общество
29 июля, 21:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вдова первого президента России выразила сожаление, что, по ее мнению, "Бориса Николаевича совершенно не знает ни молодежь, ни пожилые люди"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/ Вдова первого президента России Наина Ельцина представила в субботу в Санкт-Петербурге книгу мемуаров под названием "Личная жизнь". Несмотря на то, что формально это ее биография как автора, основная часть повествования связана с именем ее супруга Бориса Ельцина - от момента их знакомства до последних дней его жизни.

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Говоря о том, как пришла идея книги, Наина Ельцина рассказала: "Дочки, и Таня, в основном, конечно, и Лена, они сказали, что надо не просто оставить запись, а лучше это написать, сделать книгу". Она призналась, что ее поначалу пугало предложение издать мемуары. "Меня это напугало очень, но под их давлением я согласилась", - рассказала она.

Ельцина выразила сожаление, что, по ее мнению, "Бориса Николаевича совершенно не знает ни молодежь, ни пожилые люди". Как подчеркнула вдова экс-президента, "он не боролся за власть". Как считает Наина Ельцина, сейчас в общественном создании он "представлен абсолютно другим человеком". Вдова Ельцина рассказала о своей книге в рамках проекта "Диалоги" в Главном штабе Эрмитажа, где ее собеседником выступил режиссер Александр Сокуров.

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"Диалоги" - один из форматов общественно-культурного проекта "Открытая библиотека", созданного в Санкт- Петербурге в 2012 году. "Изначально мы считали своей целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня "Открытая библиотека" устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры. Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения", - говорится на сайте "Открытой библиотеки".

Книга Наины Ельциной "Личная жизнь" выпущена издательством "Синдбад" в 2017 году в литературной обработке Людмилы Телень.

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