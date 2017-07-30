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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра

Общество
30 июля, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июля. /ТАСС

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде, граде и усилении ветра до 17 метров в секунду в столице в ближайшие один - три часа.

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"Синоптики Росгидромета предупредили о неблагоприятных погодных условиях, о том, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10 часов 31 июля в Москве ожидается гроза, дождь, местами сильный, местами град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможны подтопления низменных участков дороги. Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящие к затору на дорогах, повреждению автотранспорта и травмированию людей, и повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводом.

Спасатели рекомендуют пережидать непогоду в зданиях, а также парковать автомобили в гаражах и вдали от деревьев.

Как сообщили ранее в Росгидромете, более четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве к утру понедельника. По предварительным расчетам, с полудня воскресенья до утра понедельника ожидается до 25 мм осадков, что составляет 26% месячной нормы, отметил представитель метеослужбы, напомнив, что июльская норма осадков составляет 94 мм. С начала месяца в столице уже выпало 89 мм осадков.

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