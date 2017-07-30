Папа Франциск выступил в защиту жертв торговли людьми

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ВАТИКАН, 30 июля. /ТАСС/. Папа римский Франциск выступил в защиту жертв торговли людьми, особенно женщин и детей, сообщает служба печати Святого престола. Выступая из окна Аростольского дворца с воскресной проповедью "Ангел небесный" перед тысячами паломников, прибывших на площадь Св.Петра, понтифик напомнил об отмечаемом по инициативе ООН Всемирном Дне борьбы с торговлей людьми.
"Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей становятся невинными жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации и торговли человеческими органами, - заявил римский первосвященник. - И кажется, что мы к этому так привыкли, что считаем нормальной вещью". По мнению папы Франциска, "это отвратительно, жестоко и преступно". Он призвал всех к действиям, чтобы "ужасное явление, форма современного рабства, получило достойный отпор", и попросил собравшихся присоединиться к его молитве Богородице, дабы "покарать торговцев людьми".
В 2010 году Генеральная Ассамблея одобрила Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми, призвав правительства во всем мире принять скоординированные и последовательные меры, чтобы победить это зло. Одним из важнейших положений этого плана является создание целевого фонда ООН для добровольных взносов в интересах жертв торговли людьми, особенно женщин и детей.