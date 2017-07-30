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Умер председатель колхоза "Советская Белоруссия" Бедуля

Общество
30 июля, 17:44 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, июля. /ТАСС

Владимир Бедуля скончался в возрасте 90 лет

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МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Легендарный председатель колхоза "Советская Белоруссия" (Брестская область) Владимир Бедуля, которого поэт Андрей Вознесенский назвал "летающим мужиком", скончался в возрасте 90 лет в Белоруссии. Об этом в воскресенье в Facebook сообщил журналист Игорь Осинский.

"Только что узнал от ближайшего ученика Владимира Леонтьевича Бедули Ивана Кысса, что легендарный председатель колхоза "Советская Белоруссия", дважды Герой Социалистического Труда, "летающий мужик", как назвал его поэт Андрей Вознесенский, скончался, - написал Осинский. - Это был поистине выдающийся хлебороб <…>, достойный сын Белоруссии".

Владимир Бедуля родился 24 мая 1927 года в деревне Подомша Каменецкого района Брестской области. Некогда отстающий колхоз "Советская Белоруссия", расположенный в том же районе, он возглавил в 1956 году в возрасте 29 лет и руководил им 50 лет, сделав лучшим в СССР. Увольнение знаменитого председателя в марте 2006 года стало для многих неожиданным. Сам колхоз спустя шесть лет был ликвидирован.

"Летающий мужик"

Бедуля на равных говорил с любыми знаменитостями, будь то академик, политик или деятель искусств. Он не стеснялся своей крестьянской принадлежности, гордился ею, подчеркивая, что именно сельский труд кормит космонавтов и ученых, министров и писателей.

В Каменеце в Доме культуры на 500 посадочных мест Бедуля организовал выступления Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Нонны Мордюковой, Михаила Ульянова, Георгия Жженова, Василя Быкова, Игоря Лученка, Беллы Ахмадулиной, хора имени Пятницкого, Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова.

Самый громкий проект Бедуля осуществил в 1987 году, когда привез в колхоз самый популярный в СССР музыкальный фестиваль "Песня года", который транслировали по центральному телевидению. Российский поэт Андрей Вознесенский, погостив в колхозе, написал о его руководителе поэму "Летающий мужик".

Владимир Бедуля - дважды Герой Социалистического Труда, заслуженный работник культуры Белорусской ССР, почетный академик международной академии организаторских и управленческих наук. Кавалер двух орденов Ленина, ордена Октябрьской революции, орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, а также ордена Франциска Скорины.

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