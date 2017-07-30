Сторонники "Единой России" запустили проект по поддержке социальных инициатив в регионах

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ, (Владимирская область), 30 июля. / ТАСС/. Сторонники партии "Единая Россия" запустили в 15 регионах РФ в пилотном режиме проект "Моя страна", направленный на поддержку социальных инициатив. Об этом рассказала в воскресенье ТАСС сопредседатель координационного совета сторонников партии Евгения Лазарева после встречи с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смысла".
"У сторонников партии есть проект "Моя страна", связанный с поддержкой различных социальных инициатив. В пилотном режиме он стартует в 15 регионах", - сказала Лазарева.
По ее словам, проект, в частности, был запущен в Московской, Волгоградской, Мурманской областях, а также в Бурятии, Татарстане и Крыму.
По словам Лазаревой, в рамках пилотного проекта сторонники будут отбирать различные социальные инициативы и оказывать необходимые меры поддержки, в частности, информационное сопровождение, обучение, предоставление необходимых ресурсов.
Собеседница агентства отметила, что первые оценки эффективности данного проекта могут быть сделаны уже по истечении квартала, а после этого может быть принято решение о тиражировании этого проекта на всю страну.