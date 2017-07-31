ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Вдова первого президента России Наина Ельцина проведет в понедельник презентацию своей книги мемуаров в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Наина Ельцина представит в Екатеринбурге книгу мемуаров "Личная жизнь". После вступительного слова автора запланирована автограф-сессия", - сообщили там.

Мемуары охватывают период с 1930-х годов до настоящего времени. "Наина Иосифовна Ельцина вспоминает историю своей семьи, корни которой уходят в село Титовка, расположенное на Южном Урале. Большая часть книги связана с именем Бориса Ельцина, с которым Наина Иосифовна прожила больше 50 лет. Мы узнаем, как они встретились, как развивались их отношения, как росла их семья", - пояснили в центре.

"Я не люблю неточности и не могу ничего приукрашивать. Техническое образование заставляет быть конкретной. Поэтому в книге описана личная жизнь нашей семьи такой, какой она была. Там нет оценок - ни политических, ни исторических, - просто мои взгляды", - цитирует пресс-служба Наину Ельцину.

Работа над мемуарами продолжалась почти пять лет. Впервые отрывки из будущей книги Наина Ельцина зачитала в Екатеринбурге 1 февраля - в день рождения первого президента России. Презентация издания уже прошла в Москве и Санкт-Петербурге.