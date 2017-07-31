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Минобрнауки Калмыкии проверит информацию о денежных поборах в одной из школ республики

Общество
31 июля, 19:08 UTC+3 ТАСС

Местная жительница в рамках обращения к Владимиру Путину на "Прямую линию" рассказала о требованиях к родителям учеников покупать не только учебники, но даже парты

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ТАСС, 31 июля. Министерство образования и науки Калмыкии проводит проверку по жалобе местной жительницы, которая в рамках обращения к президенту РФ на "Прямую линию" рассказала о поборах в одной из школ, в частности о требованиях к родителям школьников покупать не только учебники, но даже парты. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.

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"В правительстве республики уже состоялось совещание по данному вопросу с ответственными за это структурами. Также Минобрнауке дано поручение провести проверку", - уточнили в пресс-службе.

Обращение жительницы Калмыкии ранее в понедельник озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым.

Глава государства обратил внимание на недопустимость требований к родителям школьников приобретать учебники или мебель для школ.

"Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники - это уже нарушение закона, но купить парту - это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал!" - сказал Путин Орлову.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Калмыкии Буянча Галзанов, уже во вторник Орлов лично встретится с этой женщиной. "Все поручения, которые были даны сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, глава республики взял на личный контроль. Так, председатель республиканского правительства Игорь Зотов уже сегодня встретился с этой женщиной. Завтра утром с ней встретится уже глава Калмыкии лично, время назначено на утро", - отметил Галзанов.

Он также добавил, что и другие озвученные на встрече с президентом вопросы, а именно водоснабжение в Элисте и обеспеченность лекарственными препаратами, также взяты на контроль. "Обо всех итогах будет сообщено позже", - сказал Галзанов.

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