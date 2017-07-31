Минобрнауки Калмыкии проверит информацию о денежных поборах в одной из школ республики

LA Times: Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Олимпиады в 2028 годуСпорт 31 июля, 20:10
В Раде предлагают создать группу по расследованию ситуации с гражданством СаакашвилиМеждународная панорама 31 июля, 20:06
Путин: сурдлимпийская сборная продемонстрировала командную сплоченность на летних ИграхСпорт 31 июля, 20:01
Минобрнауки России подготовило законопроект, регулирующий науку и инновацииНаука 31 июля, 20:00
"Зенит" подписал контракт с аргентинским футболистом МамманойСпорт 31 июля, 20:00
Салихамиджич назначен на пост спортивного директора "Баварии"Спорт 31 июля, 19:53
Израиль и Россия договорились по выполнению рейсов из ЖуковскогоЭкономика и бизнес 31 июля, 19:47
АСВ обратится в ЦБ с просьбой увеличить кредитную линию на 210 млрд руб.Экономика и бизнес 31 июля, 19:37
NYT: умер актер Сэм ШепардКультура 31 июля, 19:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 июля. Министерство образования и науки Калмыкии проводит проверку по жалобе местной жительницы, которая в рамках обращения к президенту РФ на "Прямую линию" рассказала о поборах в одной из школ, в частности о требованиях к родителям школьников покупать не только учебники, но даже парты. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики.
"В правительстве республики уже состоялось совещание по данному вопросу с ответственными за это структурами. Также Минобрнауке дано поручение провести проверку", - уточнили в пресс-службе.
Обращение жительницы Калмыкии ранее в понедельник озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем республики Алексеем Орловым.
Глава государства обратил внимание на недопустимость требований к родителям школьников приобретать учебники или мебель для школ.
"Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники - это уже нарушение закона, но купить парту - это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал!" - сказал Путин Орлову.
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Калмыкии Буянча Галзанов, уже во вторник Орлов лично встретится с этой женщиной. "Все поручения, которые были даны сегодня президентом РФ Владимиром Путиным, глава республики взял на личный контроль. Так, председатель республиканского правительства Игорь Зотов уже сегодня встретился с этой женщиной. Завтра утром с ней встретится уже глава Калмыкии лично, время назначено на утро", - отметил Галзанов.
Он также добавил, что и другие озвученные на встрече с президентом вопросы, а именно водоснабжение в Элисте и обеспеченность лекарственными препаратами, также взяты на контроль. "Обо всех итогах будет сообщено позже", - сказал Галзанов.