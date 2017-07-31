Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Орловской области выделят более 150 млн рублей на покупку учебников в 2017 году

Общество
31 июля, 20:40 UTC+3 ТАСС

На эти цели в бюджет на текущий год заложено 58, 6 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 июля. Власти Орловской области выделят более 150 млн рублей на покупку учебников в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В бюджет на 2017 год заложено 58, 6 млн рублей, на которые будут закуплены учебники к 1 сентября. Однако для реализации сводной заявки нам необходимы дополнительные бюджетные средства в размере 94 млн рублей. В настоящее время департамент финансов согласует эту сумму, и мы приступим к закупке учебников, чтобы все школы были ими обеспечены", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Вадима Потомского.

"Дополнительная потребность в учебниках возникла из-за общего увеличения количества школьников на 3,5 тыс. человек, строительством новых школ и реконструкцией, что потребовало формирования нового библиотечного фонда. После мониторинга ситуации с учебниками в школах в план-график поставки школьной литературы внесены изменения", - сказал Потомский.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором рассказал о том, что работа по обращениям граждан, поступившим на "Прямую линию", продолжается.

В частности, глава государства обозначил проблему Орловской области, где жители пожаловались на то, в регионе отсутствуют бесплатные учебники в школах. Потомский сказал президенту, что такая проблема есть, и обещал разобраться в ситуации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Учителя Алексей Фетисов и Петр Жученко в школьном классе в поселке Горный
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край земли
Без бумаг и интернета: как регионы переходят на электронные больничные
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
6
Путин осмотрел клинику Военно-медицинской академии в Петербурге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американские ученые решили проблему протекших труб
2
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
3
Посольство США в РФ предупредило о возможном снижении оперативности выдачи виз
4
NYT: Трамп решил снять Скарамуччи с должности директора по коммуникациям Белого дома
5
WSJ: Пентагон и Госдеп предлагают поставлять Киеву противотанковое оружие
6
NYT: умер актер Сэм Шепард
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама