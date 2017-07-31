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ТАСС, 31 июля. Власти Орловской области выделят более 150 млн рублей на покупку учебников в 2017 году. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В бюджет на 2017 год заложено 58, 6 млн рублей, на которые будут закуплены учебники к 1 сентября. Однако для реализации сводной заявки нам необходимы дополнительные бюджетные средства в размере 94 млн рублей. В настоящее время департамент финансов согласует эту сумму, и мы приступим к закупке учебников, чтобы все школы были ими обеспечены", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Вадима Потомского.
"Дополнительная потребность в учебниках возникла из-за общего увеличения количества школьников на 3,5 тыс. человек, строительством новых школ и реконструкцией, что потребовало формирования нового библиотечного фонда. После мониторинга ситуации с учебниками в школах в план-график поставки школьной литературы внесены изменения", - сказал Потомский.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором рассказал о том, что работа по обращениям граждан, поступившим на "Прямую линию", продолжается.
В частности, глава государства обозначил проблему Орловской области, где жители пожаловались на то, в регионе отсутствуют бесплатные учебники в школах. Потомский сказал президенту, что такая проблема есть, и обещал разобраться в ситуации.