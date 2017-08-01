Изображение леопарда украсит Владивосток в рамках международного арт-проекта

ВЛАДИВОСТОК, 1 августа. /ТАСС/. Роспись подпорной стены (специальная стена на горном склоне, обеспечивающая защиту от обрушения грунта - прим. ТАСС) на видовой площадке в центре Владивостока началась во вторник в рамках международного арт-проекта "До костей".

На площади в 300 кв. м за неделю появится изображение дальневосточного леопарда. Исполнителем работы стал южноафриканский художник Sonny, сообщила пресс-служба национального парка "Земля леопарда", который поддержал этот экологический проект.

"Гигантское граффити с изображением редчайшей крупной кошки планеты появится на самой известной видовой площадке Владивостока. Рисунок дальневосточного леопарда площадью более 300 кв. м создаст всемирно известный южноафриканский художник Sonny в рамках арт-проекта "До костей", - сообщает пресс-служба.

Видовую площадку ежедневно посещают тысячи туристов из разных стран. Оттуда открывается вид на бухту Золотой Рог и вантовые мосты Золотой и Русский.

Проект поддержали экологические организации АНО "Дальневосточные леопарды" и Международный фонд защиты животных, а также Дальневосточный федеральный университет и международный рок-фестиваль V-ROX, который начнется через несколько дней во Владивостоке.

Программа "До костей" стартовала в июне 2017 года. С тех пор художник изобразил редких животных в ряде городов по всему миру: лев и тигр появились в районе Уолл-стрит в Нью-Йорке, а медведь - в Торонто. Владивосток станет единственным городом в России, который станет участником проекта. После приморской столицы художник отправится в Лондон рисовать гориллу, а оттуда в Дели, где изобразит слона.

Дальневосточные леопарды - редкое животное, в дикой природе их всего около 80 особей, 90% обитают на юго-западе Приморья.