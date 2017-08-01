Псковский госуниверситет планирует получить 100 млн. руб. на строительство кампуса

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ТАСС, 1 августа. Псковский госуниверситет рассчитывает получить в 2017 году около 100 млн рублей от Министерства образования и науки РФ на строительство кампуса. Об этом во вторник на заседании администрации области сообщила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.
"На исполнение мероприятий по строительству студенческого городка в текущем году университет подал заявку в министерство на 100 млн рублей. В течение недели процедуры согласования будут завершены, после чего, в августе, университет будет готов объявить конкурс на проведение ремонтных работ", - сказал она.
Емельянова добавила, что проект кампуса ПсковГУ получил положительное заключение государственной экспертизы. Окончание строительства назначено на 2019 год.
Под новый студгородок регионального университета в 2016 году Минобрнауки РФ выкупил за 240 млн рублей недостроенную гостиницу "Интурист" в Пскове, 30 млн рублей выделены на проектирование. Общая стоимость проекта составит, по предварительным оценкам, свыше 670 млн рублей.
В кампусе ПсковГУ будет создана комфортная среда для проживания обучающихся, оборудованы площадки для учебы, досуга и общения на 1800 мест общей площадью 16 тыс. кв. метров.
В настоящее время в ПсковГУ обучается свыше 10 тыс. студентов и аспирантов.