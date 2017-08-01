В Латвии хотят восстановить один из самых популярных ресторанов времен СССР

РИГА, 1 августа. /ТАСС/. В Латвии начат сбор средств на восстановление одного из самых известных туристических объектов республики - ресторана Senite ("Грибок"). Автор инициативы бизнесмен Дагнис Чакурс убежден, что некогда один из самых популярных ресторанов в Латвийской ССР, который в настоящее время пребывает в упадке, может возродиться.

Ресторан Senite, расположенной в 40 км от Риги на Видемском шоссе около реки Гауя, был построен в 1967 году. Архитектурную ценность зданию придает бетонная крыша, выполненная в виде уникального монолитного купола. Заведение на 100 мест пользовалось огромной популярностью у туристов, в лучшие годы здесь работало порядка 130 человек. Однако в 90-е годы прошлого века ресторан стал приходить в упадок, пока не был окончательно закрыт в 2010 году. В прошлом году государство включило Senite в список охраняемых государством памятников культурного наследия.

Идея выкупить Senite у государства пришла к Чакурсу после консультации с риелторами. Бизнесмен трижды лично осматривал объект и убедился - его можно отремонтировать и вдохнуть в него новую жизнь, рассказывает газета Latvijas avize. Для этого Чакурс предложил создать акционерное общество, акции которого мог бы купить любой желающий, тем самым став фактическим владельцем ресторана. Он говорит, что такая форма владения ресторана напоминает ему о советских временах, когда в народном хозяйстве использовались товарищеские сообщества - кооперативы. Чакурс надеется, что акционерное общество выполнит ту же функцию, объединив людей вокруг объекта, в котором они заинтересованы.

Бизнесмен уверен, что у Senite есть коммерческий потенциал: на месте комплекса можно организовать производство хлеба, сыра, причем привлечь к этому процессу и туристов, которые могли бы приобретать изготовленную вручную товар. Здесь же можно было бы заново открыть и ресторан.

В настоящий момент здание ресторана находится на балансе государства, его стоимость оценивается в €580 тыс. В ремонт комплекса, согласно сделанным ранее оценкам, придется вложить еще от €4 млн до €5 млн. Определенные сложности вызывает и включение Senite в список охраняемых объектов: новые владельцы не имеет права сносить ни одно из зданий комплекса, при этом восстановление ресторана нормативными актами также не предусмотрено.