Многофункциональный культурный центр откроется в Карелии в День знаний

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Многофункциональный культурный центр в карельском моногороде Костомукша откроется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Совета безопасности России по итогам совещания замсекретаря Совбеза Рашида Нургалиева с представителями властей Карелии.

"Сегодня, по поручению председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, Рашид Нургалиев провел совещание по вопросу завершения строительства многофункционального культурного центра в Костомукше. В ходе совещания был рассмотрен ход реализации мероприятий по завершению строительства центра и его открытию 1 сентября 2017 года", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, на совещании Нургалиев подчеркнул, что многофункциональный культурный центр станет местом массового посещения, поэтому все технические регламенты при строительстве должны быть строго соблюдены.

Ранее сообщалось, что на возведение учреждения потратят почти 100 млн рублей, из них 50 млн рублей выделил федеральный бюджет.

Костомукшский многофункциональный центр культуры общей площадью 1,5 тыс. кв. м строится на улице Надежды, в нем разместятся большой кинозал, конференц-зал, детская игровая комната, кафетерий с залом для торжественных мероприятий, творческие мастерские, медиатека и административные помещения.

Костомукша находится в 30 км от границы с Финляндией. Населенный пункт получил статус города в 1983 году. В моногороде проживают 29 тыс. человек. Градообразующим предприятием является горно-обогатительный комбинат "Карельский окатыш", входящий в ПАО "Северсталь".