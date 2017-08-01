Нургалиев: президентское кадетское училище станет статусным вузом Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводское президентское кадетское училище, которое строят в Карелии, станет статусным вузом республики. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который находится в Петрозаводске по поручению председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Накануне Нургалиев провел совещание по вопросам строительства президентского кадетского училища и осмотрел ход работ. Согласно плану Министерства обороны РФ, первую очередь учебного заведения введут в эксплуатацию 25 августа 2017 года.

"В Петрозаводском президентском кадетском училище будет хорошее образование, будут созданы все условия для развития учащихся. Мне кажется, что Карелия получит статусный вуз, который позволит гордиться нашими выпускниками", - сказал Нургалиев.

По его словам, появление кадетского училища важно для России, так как Карелия является приграничной республикой. Многие жители региона связали свою жизнь с вооруженными силами, охраной границы, пояснил он.

Первый этап строительства училища предусматривает ввод учебно-административного корпуса со встроенным медпунктом, столовой на 900 мест, трех спальных корпусов, крытого спортивного комплекса, плаца, а также благоустройство и создание инженерных сетей. Строительство учреждения осуществляется в рамках исполнения поручений президента России по предложению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.