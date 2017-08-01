Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нургалиев: президентское кадетское училище станет статусным вузом Карелии

Общество
1 августа, 22:04 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Первая очередь учебного заведения будет введена в эксплуатацию в конце августа 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводское президентское кадетское училище, которое строят в Карелии, станет статусным вузом республики. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который находится в Петрозаводске по поручению председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Накануне Нургалиев провел совещание по вопросам строительства президентского кадетского училища и осмотрел ход работ. Согласно плану Министерства обороны РФ, первую очередь учебного заведения введут в эксплуатацию 25 августа 2017 года.

"В Петрозаводском президентском кадетском училище будет хорошее образование, будут созданы все условия для развития учащихся. Мне кажется, что Карелия получит статусный вуз, который позволит гордиться нашими выпускниками", - сказал Нургалиев.

По его словам, появление кадетского училища важно для России, так как Карелия является приграничной республикой. Многие жители региона связали свою жизнь с вооруженными силами, охраной границы, пояснил он.

Первый этап строительства училища предусматривает ввод учебно-административного корпуса со встроенным медпунктом, столовой на 900 мест, трех спальных корпусов, крытого спортивного комплекса, плаца, а также благоустройство и создание инженерных сетей. Строительство учреждения осуществляется в рамках исполнения поручений президента России по предложению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Персоны
Нургалиев, Рашид Гумарович Патрушев, Николай Платонович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
10
"Только любовь к ближнему": в Дивееве открыли памятник семье Николая II
3
Путин осмотрел отреставрированное здание Главного Адмиралтейства в Петербурге
4
День ВМФ в Новгородской области отметили парадом детской флотилии
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: отношения России и США находятся под угрозой дальнейшего ухудшения
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Посольство США вывезло все имущество с дачи в Серебряном Бору и склада
4
Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой
5
МО России подтвердило сопровождение российских самолетов над Балтикой истребителем НАТО
6
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
7
Белый дом: Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама