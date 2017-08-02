Васильев предложил участникам форума "Территория смыслов" стать помощниками депутатов

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Владимир Васильев объявил в среду конкурс среди участников всероссийского молодежного форума "Территория смыслов" на место помощников депутатов-единороссов на общественных началах.
Выступая на встрече с членами "Молодой гвардии", руководитель фракции предложил депутатам от "Единой России" "пригласить для начала по одному помощнику на общественных началах". "Не против коллеги, найдете вакансии?", - спросил Васильев у парламентариев. "Я точно найду", - заверил он.
Вице-спикер Госдумы предложил провести конкурс и взять за основу модель, по которой проходил отбор для участия в форуме. "Вы прошли определенный отбор и сегодня вы здесь. Мы хотим, используя этот механизм, привлечь даже сотню молодых и талантливых присутствующих здесь людей для работы с депутатами", - заявил он.