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МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в ряде регионов Дальнего Востока

Общество
2 августа, 16:08 UTC+3 ТАСС

Силы и средства ведомства находятся в режиме повышенной готовности

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ТАСС, 2 августа. Грозы и шквалистый ветер ожидаются на территории Хабаровского и Приморского краев 3-4 августа. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с активизацией фронтальных разделов юго-западного циклона с 3 по 4 августа на территории районов Хабаровского и Приморского краев ожидаются локальные ливневые дожди с грозами. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в МЧС следят за тайфуном Нору, который приближается к Японии. "Мощный тайфун Нору может оказать влияние на погоду в Приморье в середине следующей недели. Об этом, по предварительным данным, свидетельствуют прогностические карты", - уточнили в пресс-службе.

В связи с этим силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности.

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