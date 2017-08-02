МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в ряде регионов Дальнего Востока

ТАСС, 2 августа. Грозы и шквалистый ветер ожидаются на территории Хабаровского и Приморского краев 3-4 августа. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.

"По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с активизацией фронтальных разделов юго-западного циклона с 3 по 4 августа на территории районов Хабаровского и Приморского краев ожидаются локальные ливневые дожди с грозами. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в МЧС следят за тайфуном Нору, который приближается к Японии. "Мощный тайфун Нору может оказать влияние на погоду в Приморье в середине следующей недели. Об этом, по предварительным данным, свидетельствуют прогностические карты", - уточнили в пресс-службе.

В связи с этим силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности.