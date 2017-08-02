МЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в ряде регионов Дальнего Востока

Пассажиропоток аэропорта Пулково в 2017 году может вырасти до 16 млн человекТранспорт 2 августа, 16:19
КДК РФС не рассматривал стычку болельщиков с полицией на матче "Тосно" - "Зенит"Спорт 2 августа, 16:16
КДК РФС дисквалифицировал тренера Юрана на четыре игры за агрессию в отношении судьиСпорт 2 августа, 16:13
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%Экономика и бизнес 2 августа, 16:13
КДК РФС оштрафовал "Арсенал" на 20 тысяч рублей на неправильный выход игроков из автобусаСпорт 2 августа, 15:52
Скорая помощь в Москве стала приезжать на вызовы почти на минуту быстрееМосква 2 августа, 15:52
Опору ЛЭП высотой 25 метров в виде волка Забиваки построят к ЧМ в Калининградской областиСпорт 2 августа, 15:47
Минспорт: около 20% тренеров в России не имеют высшего профильного образованияСпорт 2 августа, 15:21
Истребители Су-35 и перехватчики МиГ-31БМ подняты по тревоге в КарелииАрмия и ОПК 2 августа, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 2 августа. Грозы и шквалистый ветер ожидаются на территории Хабаровского и Приморского краев 3-4 августа. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ.
"По информации Дальневосточного управления Росгидромета, в связи с активизацией фронтальных разделов юго-западного циклона с 3 по 4 августа на территории районов Хабаровского и Приморского краев ожидаются локальные ливневые дожди с грозами. При грозе шквалистое усиление ветра до 22 м/с", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, в МЧС следят за тайфуном Нору, который приближается к Японии. "Мощный тайфун Нору может оказать влияние на погоду в Приморье в середине следующей недели. Об этом, по предварительным данным, свидетельствуют прогностические карты", - уточнили в пресс-службе.
В связи с этим силы и средства МЧС переведены в режим повышенной готовности.