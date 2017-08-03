Космическая школа в Самаре собрала студентов из 14 стран

В Самаре есть школа, известная во многих странах мира, но знают о ней далеко не все жители города. Каждый год на Международную космическую школу приезжают десятки учащихся из разных стран, прошедшие предварительный отбор. В стенах Самарского национального исследовательского университета в течение двух летних недель они разрабатывают и защищают свои собственные космические проекты. Некоторые из них воплощаются в реальность.

Идентификация морских судов и прогнозирование цунами

Начиналась Международная космическая школа в Самаре в начале 2000-х годов с идеи создания космического лифта. Студенты и ученые искали решение, как доставлять с орбиты на Землю текущие результаты космических опытов, которые на орбите месяцами ждут космического корабля. Ученые Европейского космического агентства предложили идею космического лифта — спускать с орбиты на Землю грузовую капсулу при помощи специального троса.

Самарцы взялись за практическую разработку этой идеи в рамках первых космошкол. Их проект получил название "YES-2" и был профинансирован Европейским космическим агентством. Он был успешно реализован в 2007 году во время полета научного спутника "Фотон-М3", а результат попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Развернуть В этом году в Самару приехали 40 студентов из 14 стран © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета В этом году в Самару приехали 40 студентов из 14 стран © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета

В последние годы главной темой космошколы в Самаре стали наноспутники — космические аппараты массой до десяти килограммов. Сейчас они применяются в основном для изучения земной поверхности и атмосферы Земли, а также факторов воздействия космического пространства на техногенные объекты. Типичный размер наноспутника класса CubeSat ("Кубсат") — 10 на 30 см. Этакая обувная коробка с электронной начинкой. Но за такими аппаратами будущее, уверены в Самаре. Их можно быстро собрать и вывести попутным грузом.

В этом году учащиеся летней школы самостоятельно разрабатывали три варианта наноспутников: для отработки перспективных межспутниковых технологий, для автоматической идентификации морских судов и для выявления предвестников землетрясений и цунами. Кроме того, "космошкольники" должны были придумать свой собственный инициативный проект. Участники создали проект строительства наноспутника-телескопа.

С каждым годом популярность Международной космической школы в Самаре растет, а ее география расширяется. В этом году было подано рекордное количество заявок на учебу в школу — около 180 из 30 стран. Участники были отобраны по результатам прохождения дистанционного тренинга и выполнения тестовых заданий.

Развернуть Ребята разрабатывали три варианта наноспутников © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета Ребята разрабатывали три варианта наноспутников © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета

Космическая уборка и биологические эксперименты

"Школа 2017 года отличается от предыдущих очень высоким уровнем подготовленности участников. В результате жесткого конкурсного отбора было оставлено 40 человек из 14 стран, показавших наилучшие результаты по тестам и контрольным заданиям", — рассказал ТАСС заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского университета профессор Игорь Белоконов.

"Наибольшее впечатление на меня произвела в Самаре система образования. Мне понравился подход к обучению в летней космической школе: он достаточно широкий, а не узкоспециализированный, как в Европе, — рассказал участник Анхель Гарсия из Мексики. — Например, в Европе есть отдельные направления по ракетным двигателям, по спутникам, а здесь на занятиях знания нам преподавали комплексно и в широком охвате, это очень ценно".

Развернуть Летняя школа работает в течение двух недель © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета Летняя школа работает в течение двух недель © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета

Студенты отмечали также важность общения с единомышленниками и работы в команде.

"Учеба здесь была для меня испытанием, но зато задача, которую я перед собой ставил, выполнена. Самое интересное и яркое впечатление от школы — это то, что мы делимся друг с другом знаниями, обсуждаем, а самое запоминающееся — это, конечно, общая работа над проектом, — поделился Юн Сон Ук из Южной Кореи. — Я буду рекомендовать своим коллегам эту летнюю школу. Это очень хороший шанс, чтобы повысить уровень своих знаний и познакомиться с единомышленниками из разных стран".

Сейчас самарские специалисты придумывают разные "опции", которые позволят расширить спектр применения наноспутников. Эти аппараты, например, планируется привлекать к уборке космического мусора, накопившегося на околоземных орбитах.

Развернуть Ребята учились работать над проектами в команде © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета Ребята учились работать над проектами в команде © Андрей Киселев/Пресс-служба Самарского национального исследовательского университета

Еще одна новая для таких устройств сфера деятельности — биологические эксперименты в космосе. Для них в Самарском университете уже разработали специальный автоматический биомодуль. Он включает в себя несколько сложных по своим функциям систем, которые позволяют контролировать газовый состав среды, давление, температуру и влажность в замкнутом объеме, фотографировать стадии развития биообъектов в автоматическом режиме, регулировать температуру и их освещенность по заданной программе или вручную, а также сохранять и передавать результаты экспериментов в Центр управления полетами для дальнейшего анализа. В качестве "космонавтов" в таком модуле могут быть доставлены на орбиту растения, насекомые, водоросли, грибы, бактерии, черви, клещи и другие живые существа небольшого размера.

Алексей Соколов