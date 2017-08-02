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Кадыров сообщил о возвращении в Россию ребенка, вывезенного отцом в Сирию

Общество
2 августа, 18:31 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 2, августа. /ТАСС

Самолет с мальчиком на борту вылетел из Багдада

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ГРОЗНЫЙ, 2 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетний житель Чечни Билал Тагиров, которого отец в два года вывез в Сирию, возвращается в Россию.

Самолет с ребенком на борту в среду вылетел из Багдада, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

"Билала и его отец были обнаружены полуживыми среди городских развалин. Я поставил задачу немедленно приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки оказать Билале на месте помощь и вернуть его в Россию. Через два часа он окажется в объятиях своей матери, которая узнает новость о нем вместе с вами", - написал глава Чечни.

Несколько минут назад из аэропорта Багдада взлетел самолёт, взявший курс на Россию. На борту малыш Билал Тагиров. Ему было два года, когда отец Хасан Тагиров вырвал из рук матери и увез в Сирию, а затем в Ирак. За это время он пережил столько трагических дней, что их хватило бы на сто жизней. Мосул лежит в руинах. Билала и его отец были обнаружены полуживыми среди городских развалин. Мальчик нуждался в немедленной помощи, иначе мог и не выжить. Я поставил задачу немедленно приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки оказать Билале на месте помощь и вернуть его в Россию. Я ещё несколько месяцев назад поручил своему представителю в странах Ближнего Востока, члену Совета Федерации ФС РФ Зияду Сабсаби начать работу по поиску в Сирии и Ираке детей, вывезенных из России. Эта деятельность имеет свою специфику, не оглашаются подробности, чтобы не рисковать жизнями тех, кто там работает, а также жизнями детей. За это время установлены данные некоторых детей из Чечни и других регионов России. Практически у всех родители погибли. Судьбой каждого из них мы занимаемся. Чтобы получить право на вывоз ребёнка, необходимо пройти через многие высшие инстанции, добиться судебного решения, доказать, что ребёнок является гражданином нашей страны. Многие дети ничего не могут рассказать, в лучшем случае называют только имя. Зияд Мухаммедович встретился с вице-президентом Ирака Нури Аль Малики, председателем Верховного суда Фанк Зейдан, заместителем главы МИД Шораш Маидом, руководителями силовых ведомств. Иракские власти высоко ценят желание в сжатые сроки вернуть в Россию наших детей из самых разных регионов. Через два часа Билал окажется в объятьях своей матери, которая узнает новость о нём вместе с вами. Мальчику понадобится время, чтобы забыть войну, бомбы, снаряды, стрельбу, голод, жажду… Сотни и тысячи молодых людей из стран СНГ оказались в рядах ИГ. Почти все они погибли в Сирии и Ираке. Дети остались сиротами, искалечили жизни родных и близких. Оставшиеся в живых террористы получат в этих странах по 20-25 лет, если не будут приговорены к высшей мере. Вот к какому счастью и сегодня зовут молодых людей. #Кадыров #Россия #Ирак #Чечня #Дети #Iraq #Mosul

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

По словам Кадырова, работа по поиску в Сирии и Ираке детей, вывезенных из России, начата по его указанию несколько месяцев назад.

"Эта деятельность имеет свою специфику, не оглашаются подробности, чтобы не рисковать жизнями тех, кто там работает, а также жизнями детей. За это время установлены данные некоторых детей из Чечни и других регионов России. Практически у всех родители погибли, и судьбой каждого из них мы занимаемся", - отметил Кадыров.

Он также сообщил, что власти Ирака высоко ценят желание в сжатые сроки вернуть домой детей из России, вывезенных из разных регионов страны.

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