ЦИК хочет создать перекрестную систему общественного контроля на выборах

Минздрав Абхазии обнародовал список россиян, пострадавших при взрывахПроисшествия 3 августа, 16:33
"Рубин" арендовал исландского футболиста "Фулхэма" СигурдссонаСпорт 3 августа, 16:16
Ольховик и Вайнзихер обвиняются в даче руководству Коми взятки в 1 млрд рублейПроисшествия 3 августа, 16:10
Дворкович: правительство поддерживает идею инвестнадбавки к грузовым тарифам РЖДЭкономика и бизнес 3 августа, 15:53
Путин назвал криминалом нарушения, о которых ему сообщили граждане на "Прямой линии"Политика 3 августа, 15:53
Производство подшипников скольжения для ДВС открылось в Нижегородской областиНовости партнеров 3 августа, 15:51
РЖД предлагают ускорить выделение транша ФНБ на развитие БАМа и ТранссибаТранспорт 3 августа, 15:47
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дниОбщество 3 августа, 15:45
Что привнесет во внешнюю политику Японии новый глава МИДМеждународная панорама 3 августа, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Центризбирком России планирует запустить "перекрестную круговую систему общественного контроля" на выборах. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы сейчас делаем перекрестную круговую систему общественного контроля. Главное, чтобы общественников набралось достаточное количество", - сказала она, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".
В единый день голосования 10 сентября состоятся прямые выборы глав регионов в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.
В общей сложности в единый день голосования пройдет более 5,8 тыс. выборов и референдумов разного уровня, голосование не будет проводиться только в трех регионах - Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.