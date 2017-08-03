ЦИК хочет создать перекрестную систему общественного контроля на выборах

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Центризбирком России планирует запустить "перекрестную круговую систему общественного контроля" на выборах. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы сейчас делаем перекрестную круговую систему общественного контроля. Главное, чтобы общественников набралось достаточное количество", - сказала она, общаясь с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".

В единый день голосования 10 сентября состоятся прямые выборы глав регионов в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний.

В общей сложности в единый день голосования пройдет более 5,8 тыс. выборов и референдумов разного уровня, голосование не будет проводиться только в трех регионах - Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурге.