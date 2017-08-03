Сотрудника ФБК Леонида Волкова оштрафовали на 300 тысяч рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы в четверг оштрафовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил организации митингов. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

"Симоновский суд признал Волкова виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций") и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказал представитель суда. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до 300 тыс. рублей или административного ареста на срок до 30 суток.

Согласно данным из протокола об административном правонарушении, Волков, руководитель московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин и сам оппозиционер посредством видеообращения организовали несогласованное публичное мероприятие 8 и 9 июля в Москве. "Полицейские выявили граждан, которые, заранее, согласовав время и распределившись по району, раздавали агитационные материалы, а именно листовки", - указано в протоколе. Кроме того, в нем говорится, что на гражданах были футболки с надписью "Навальный". "Это скрытая форма коллективного публичного мероприятия под видом одиночного пикетирования", - отмечается в протоколе.

22 июня Симоновский суд признал Волкова виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). В отношении него суд избрал пять суток административного ареста за организацию несогласованного мероприятия.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице. В акции участвовали в общей сложности около 4,5 тыс. человек.