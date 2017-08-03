СМИ: супруг королевы Дании не хочет, чтобы его хоронили рядом с женой

ОСЛО, 3 августа. /ТАСС/. Супруг королевы Дании Маргрете II 83-летний принц Хенрик не хочет, чтобы его хоронили рядом с женой после того, как они оба уйдут из жизни. Об этом говорится в официальном сообщении королевского дворца.

Обычай диктует, что датские монархи и их супруги должны покоиться в соборе города Роскилле, где находится королевская усыпальница. Тем не менее принц Хенрик принял решение прервать традицию, которая соблюдается более шести веков. В пресс-службе дворца указывают, что принц будет похоронен в Дании, хотя его родиной и является Франция, однако точное место пока не выбрано. Как подчеркивается в сообщении, королеве уже какое-то время было известно о планах супруга, и она согласна с его решением, однако сама от традиции отступать не намерена.

"Не секрет, что принц много лет был недоволен своей ролью [при дворе] и титулом, который он получил в Дании. В последние годы это недовольство становилось только сильнее", - заявила газете BT глава дворцовой пресс-службы Ленне Баллебю. По ее словам, решение принца - результат неравноправного положения супругов, а также того факта, что за долгие годы, проведенные в Дании, он так не добился для себя ни тех полномочий, которые хотел получить, ни титула короля-консорта.

В 1967 году наследная принцесса Маргрете вышла замуж за французского дипломата графа Анри де Лаборда де Монпеза, который принял датское имя Хенрик. Вступив на престол спустя пять лет? Маргрете уступила полагающиеся ей звания генерала и адмирала супругу, которому был также присвоен титул принца-консорта. 31 декабря 2015 года, выступая с традиционным новогодним обращением, Маргрете II объявила о том, что ее муж удаляется на покой и складывает с себя официальные обязанности. После этого супруг Ее Величества отказался от титула принца-консорта и стал именоваться просто принцем.

На "пенсии" принц посвящает свободное время любимым увлечениям - живописи, литературе, гастрономии и виноделию. По сообщениям датских газет, большую часть года он проводит в родовом имении на юге Франции, где и находятся его виноградники.