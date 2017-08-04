Туристов научат печь пироги и варить уху на "Кижской регате" в Карелии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата - 2017" открывается в пятницу на острове Кижи в Онежском озере (Карелия). Гостей заповедного острова ждут мастер- классы по приготовлению национальных блюд и традиционная гонка на лодках, сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Кижи".
"В пятницу, 4 августа, пройдет подведение итогов конкурса среди мастеров-судостроителей "Народная лодка", участники которого представят сделанные по традиционным технологиям лодки разных районов Карелии, а также лодки России и разных народов мира. На следующий день состоится главное событие фестиваля - гонка на традиционных и современных весельных лодках. Ее участниками станут более 40 экипажей из России и Норвегии", - сказал представитель пресс-службы музея Дмитрий Дюгай.
По его словам, участникам регаты предстоит проплыть на веслах 1,7 км вдоль берега острова Кижи.
В главный фестивальный день, 5 августа, гостей ждет большая развлекательная программа: сценки из жизни крестьян, конкурс по раскрашиванию макета лодки, выступление международного "Шанти-хора", ярмарка местных производителей, фотовыставка, розыгрыши. "У гостей острова Кижи будет возможность продегустировать национальное карельское блюдо - пирог "Рыбник", а также уху из рыбы, пойманной в Онежском озере. Желающие смогут пройти мастер-классы по их приготовлению", - отметил представитель музея.
"Кижская регата" проводится с 1998 года, за это время она стала одной из визитных карточек туристической Карелии.