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Власти Норильска вложат 15,5 млн руб. в создание футбольного поля и других спортобъектов

Общество
4 августа, 10:35 UTC+3

Открытие новых городских объектов запланировано на сентябрь

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КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Администрация Норильска вложит 15,5 млн рублей в создание мини-футбольного поля и других спортивных объектов в городе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба норильской мэрии.

"Проектом был предусмотрен ремонт двух имеющихся баскетбольных площадок и создание рядом с ними новых зон: поля для мини-футбола и территории, на одной половине которой будут установлены брусья, вторая останется свободной для занятий другими видами спорта. Общая площадь территории - порядка 4,5 тыс. квадратных метров, сумма муниципального контракта - 15,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Строители уже приступили к работам, планируется, что новые спортивные объекты откроются к началу сентября 2017 года.

Норильск - заполярный город на севере Красноярского края, в нем проживает 176 тыс. человек (второй по численности населения город в крае). Градообразующим предприятием является заполярный филиал компании "Норникель". В Норильске вырабатывается порядка 20% мировых объемов никеля. 

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