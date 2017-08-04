Большинство домов по программе реновации будут не более 14 этажей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новые дома, которые планируется возвести в рамках программы реновации в Москве, будут не более 14 этажей, но 25% из них могут быть выше. Об этом в пятницу сообщил представитель Москомархитектуры Сергей Глубокин.

"Дома (по техническому заданию - прим. ТАСС) должны быть не более 14 этажей, но с возможными доминантами по этажности (выше 14 этажей - прим. ТАСС). Предполагается не более 25% [от всех возводимых домов] таких доминант", - отметил Глубокин , выступая на семинаре для 20 команд, отобранных для первого этапа конкурса на разработку архитектурных решений домов в рамках реновации.