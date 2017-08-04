Медведев поручил врио губернатора Севастополя строить школы и детские сады

ФЕОДОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову уделить первоочередное внимание реализации на территории города крупных социальных проектов, в частности, строительству школ и детских садов.

Глава города, со своей стороны, сообщил, что в этом году в Севастополе будут введены в строй первые за 20 лет новые детские сады.

На встрече с Овсянниковым, которая прошла на территории судостроительного завода "Море" в Феодосии, Медведев отметил, что врио губернатора уже "полностью находится в материале" и знает обо всех проблемах этого города федерального значения.

"Очевидно, что результаты работы проявляются именно в тех социальных объектах, которые удалось построить за последнее время, поскольку никакого социального строительства в предыдущий период не велось - ни по детским садам, ни по школам, я уже не говорю о дорогах, которые абсолютно убиты. Все эти программы нужно обязательно продолжить", - сказал Медведев, напомнив, что подписал распоряжения о выделении средств, в том числе, на эти цели для Севастополя.

Овсянников сообщил, что в текущем году в городе сданы два новых детских сада и до конца года будут введены в строй еще три.

"Это первые объекты за последние 20 лет. Последнее время увеличение мест (в детсадах) шло за счет доукомплектации. Но мы считаем, что новые объекты - это более реальный способ решения проблемы", - сказал врио губернатора.

Он сообщил, что очередь в детские сады сегодня составляет 7,5 тысяч человек. По словам Овсянникова, в ближайшие три года планируется построить еще 12 таких объектов, что позволит полностью закрыть очередь в детсады и школы. Врио губернатора уточнил, что первая новая школа в Севастополе откроется 1 сентября.

Кроме того, по его словам, в Севастополе уже реализованы программы по расселению граждан из аварийного жилья (228 квартир) и по выделению квартир многодетным семьям. Овсянников также заявил, что в Севастополе существенно выросла зарплата и в экономике и в бюджетной сфере.

"Готовимся к следующему поднятию уровня зарплаты с 1 января 2017 г.", - заявил он.

Говоря о дорожном строительстве в Севастополе, врио губернатора сообщил, что сейчас дорожная сеть на 46% соответствует нормативам и ее предстоит привести в порядок за ближайшие пять лет.

Овсянников указал, что в этом году в Севастополе будет запущен и крупнейший проект очистных сооружений, которые "окончательно решат проблему очистки сточных вод города".

"Эта работа [по строительству соцобъектов и объектов инфраструктуры] является ключевой для правительства [Севастополя], несмотря на выборы и другие составляющие, которые, конечно, у нас присутствуют", - сказал врио губернатора.