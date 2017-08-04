Власти НАО выбрали 13 приоритетных проектов по строительству детских садов и интернатов

ТАСС, 4 августа. Власти Ненецкого автономного округа определили приоритетные для строительства в регионе социальные объекты, в числе которых детские сады и интернаты. Всего таких объектов 13, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"Восемь объектов планируется возвести в сельских поселениях, два - в городе Нарьян-Маре, три - в поселке Искателей", - говорится в сообщении.

По данным властей, в поселках Индига и Харута планируется построить школу-сад. До конца 2017 года должны быть завершены проектные работы по объектам, после чего будет приниматься решение о финансировании строительства. В этом году также разработают проект строительства детского сада в селе Несь. Предварительно стоимость объекта оценивается в 159 млн рублей.

В 2018 году планируется завершить проектные работы по шести объектам - пришкольный интернат в поселке Каратайка, школа-сад в поселке Бугрино, единое здание школы-интерната и детского сада в поселке Шойна, школы и сада в поселке Искателей, детского сада в Нарьян-Маре. Работы по проектированию двух последних объектов будут осуществляться с привязкой к документации строящегося объекта - детского сада на 220 мест, что существенно снизит затраты на проекты. Принято решение использовать данный проект как типовой.

Также в перечень приоритетных объектов вошли школа в поселке Харута, коррекционная школа-интернат в Нарьян-Маре, дом культуры в поселке Искателей. Проектные работы по ним могут начаться в 2019 году.

"Необходимо создавать проектные решения, которые позволят возводить объекты в течение года. Безусловно, здания должны соответствовать климатическим условиям нашего региона. Типовые проекты, показавшие свою эффективность, будем тиражировать в других поселениях, что позволит снижать затраты на подготовку документации и значительно ускорить инфраструктурное развитие окружных сел", - цитирует пресс-служба губернатора региона Игоря Кошина.