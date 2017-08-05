Фестиваль "Extreme Крым" завершится открытием памятника Фиделю Кастро и рок-вечеринкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Открытием памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро и рок-вечеринкой с участием легендарных российских групп "Агата Кристи", "7 Б" и "Ундервуд" финиширует в субботу фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme Крым 2017", который с середины июля проходил в Крыму.

"Памятник Фиделю Кастро уже устанавливается, вечером состоится его открытие. Заявленные группы также прибывают", - сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров республики Дмитрий Полонский.

По его словам, фестиваль имеет большое значение для региона."Это не только туристическая, но и инвестиционная популярность полуострова. Мы видим, как хороший и качественно исполненный проект способен привлекать туристов в самые отдаленные места Крыма", - сказал он.

Так, по словам Полонского, несмотря на то, что мыс Тарханкут, где проводится фестиваль, является самой западной и самой транспортно удаленной точкой полуострова, его уже посетили представители из 15 стран, в том числе и из дальнего зарубежья.

"Можно уже сейчас говорить, что, с учетом дня сегодняшнего дня, фестиваль посетили более 50 тыс. человек, что более чем в два раза выше прошлогодних результатов", - отметил он. Полонский отметил, что главная цель фестиваля - пропаганда спорта, здорового образа жизни. "Наш фестиваль прививает хороший вкус: вкус к занятию спортом, вкус к хорошей музыке", - подчеркнул он.

Пятый Международный фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme Крым 2017" является самым крупным международным фестивалем на территории полуострова, не имеющий аналогов.

Основная цель его проведения - развитие и популяризация экстремальных видов спорта, пропаганда активного здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом детей и молодежи, а так же создания образа Крымского полуострова как места активного, семейного отдыха и досуга.

Организатором фестиваля является региональная общественная организация "Федерация экстремальных видов спорта Республики Крым". Мероприятие проходит при поддержке правительства Республики Крым.