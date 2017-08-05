Единственная самка панды во Франции родила двойню

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ТАСС, 5 августа. Двое детенышей большой панды родились в пятницу в зоопарке Боваль в центре Франции, однако один из них скончался. Об этом сообщило в субботу руководство зоопарка на своей странице в Facebook.
"Мы с прискорбием сообщаем о смерти одного из детенышей панды, который родился этой ночью. Второй детеныш чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый новорожденный был очень слаб и, несмотря на помощь китайских экспертов, присутствовавших при родах, спасти его не удалось. Вес выжившего детеныша составляет 142,4 гр.
Это первое потомство единственной пары панд во Франции, они находятся в стране с 2012 года по договору аренды с КНР на 10 лет.