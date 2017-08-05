Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единственная самка панды во Франции родила двойню

Общество
5 августа, 2:26 UTC+3 ТАСС

Один из детенышей скончался

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 августа. Двое детенышей большой панды родились в пятницу в зоопарке Боваль в центре Франции, однако один из них скончался. Об этом сообщило в субботу руководство зоопарка на своей странице в Facebook.

"Мы с прискорбием сообщаем о смерти одного из детенышей панды, который родился этой ночью. Второй детеныш чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый новорожденный был очень слаб и, несмотря на помощь китайских экспертов, присутствовавших при родах, спасти его не удалось. Вес выжившего детеныша составляет 142,4 гр.

Это первое потомство единственной пары панд во Франции, они находятся в стране с 2012 года по договору аренды с КНР на 10 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
3
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
4
"Надежда есть": спасательные работы на руднике в Якутии продолжаются
5
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
6
СБ ООН проголосует по проекту резолюции об ужесточении санкций против КНДР в 22:00 мск
7
РФ оставляет за собой право на ответные меры в связи с новыми санкциями ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама