Система пополнения парковочного счета через мобильное приложение восстановлена Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работа системы оплаты парковочного счета через мобильное приложение в Москве восстановлена после сбоя. Об этом в сообщает "Московский паркинг" в своем микроблоге в Twitter.

"Пополнение парковочного счета через мобильное приложение полностью восстановлено. Все сервисы оплаты и пополнения работают", - говорится в сообщении.

Оплата парковки и пополнение парксчета через смс восстановлены. При пополнении парксчета через моб. приложение наблюдаются задержки. — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 5 августа 2017 г.

Ранее сообщалось о восстановлении работы системы оплаты парковки через смс-сообщение после сбоя, происшедшего 4 августа в 19:00. При этом отмечалось, что при пополнении парксчета через мобильное приложение возникали задержки.