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Система пополнения парковочного счета через мобильное приложение восстановлена Москве

Общество
5 августа, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Ранее сообщалось о задержках при пополнении парксчета через мобильное приложение

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работа системы оплаты парковочного счета через мобильное приложение в Москве восстановлена после сбоя. Об этом в сообщает "Московский паркинг" в своем микроблоге в Twitter.

"Пополнение парковочного счета через мобильное приложение полностью восстановлено. Все сервисы оплаты и пополнения работают", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о восстановлении работы системы оплаты парковки через смс-сообщение после сбоя, происшедшего 4 августа в 19:00. При этом отмечалось, что при пополнении парксчета через мобильное приложение возникали задержки.

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