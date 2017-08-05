Путин поручит сохранить в бюджете расходы на благоустройство на уровне не ниже 2017 г.

КИРОВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству предусмотреть в федеральном бюджете на ближайшие три года расходы на программу благоустройства дворов на уровне 2017 года.

"Правительству будут даны необходимые поручения по включению этих расходов [на программу благоустройства дворов] в бюджет следующего и последующих как минимум двух лет, - а может быть, там и пять лет будет - и в объеме как минимум не меньше того, что мы выделяли в 2017 году", - заявил он на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Президент отметил, что средства, выделенные на благоустройство дворов, "идут на пользу и тратятся эффективно". Он призвал активнее привлекать граждан к этой работе и отметил положительный опыт в этом направлении, наработанный в Татарстане и Кировской области. Путин считает, что программу необходимо продлить еще на три или пять лет.

Глава государства признал, что нужно отдельно проработать вопросы о поддержке благоустройства дворов в некоторых категориях населенных пунктов. По его словам, речь идет о малых населенных пунктах и о поселениях, имеющих особую ценность для исторического и культурного наследия. Он добавил, что особое внимание необходимо обратить на реализацию этой программы в Крыму.