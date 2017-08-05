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Умер итальянский кардинал Диониджи Теттаманци

Общество
5 августа, 19:51 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 5, августа. /ТАСС

Архиепископ Миланский на покое, бывший генеральный секретарь Епископской конференции Италии, скончался после продолжительной болезни в возрасте 83 лет

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ВАТИКАН, 5 августа. /ТАСС/. Итальянский кардинал Диониджи Теттаманци, архиепископ Миланский на покое, бывший генеральный секретарь Епископской конференции Италии, скончался в субботу после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Теттаманци посетил в 2008 году Россию с паломническим визитом во главе большой группы священнослужителей Миланской епархии.

В телеграмме соболезнований Папа Франциск отметил плодотворную пастырскую и культурную деятельность иерарха. Кардинал Диониджи Теттаманци, отметил понтифик, "всегда был радостным свидетелем Евангелия и смиренным служителем церкви".

Папа римский подчеркнул, что кардинал "был пастырем, который полностью посвящал себя всем верующим; заслуживает особого внимания его исключительная компетентность в вопросах семьи, брака и биоэтики".

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