Умер итальянский кардинал Диониджи Теттаманци

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ВАТИКАН, 5 августа. /ТАСС/. Итальянский кардинал Диониджи Теттаманци, архиепископ Миланский на покое, бывший генеральный секретарь Епископской конференции Италии, скончался в субботу после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
Теттаманци посетил в 2008 году Россию с паломническим визитом во главе большой группы священнослужителей Миланской епархии.
В телеграмме соболезнований Папа Франциск отметил плодотворную пастырскую и культурную деятельность иерарха. Кардинал Диониджи Теттаманци, отметил понтифик, "всегда был радостным свидетелем Евангелия и смиренным служителем церкви".
Папа римский подчеркнул, что кардинал "был пастырем, который полностью посвящал себя всем верующим; заслуживает особого внимания его исключительная компетентность в вопросах семьи, брака и биоэтики".