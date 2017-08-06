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Смена молодых политологов и социологов впервые пройдет на "Территория смыслов на Клязьме"

Общество
6 августа, 0:13 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 6, августа. /ТАСС

Одним из гостей форума станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

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ВЛАДИМИР, 6 августа. /ТАСС/. Профильная смена впервые объединит молодых политологов и социологов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме". Одним из гостей смены, которая пройдет с 6 по 12 августа во Владимирской области, станет, как ожидается, глава МИД Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе форума.

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"Гостями форума на этой смене станут министр иностранных дел России Сергей Лавров, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, директор проектов Фонда "Общественное мнение" Лариса Паутова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, а также другие представители профильного и экспертного сообществ", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в оргкомитете форума, впервые за трехлетнюю историю "Территории смыслов" для политологов и социологов будет организована отдельная учебная программа. Участниками смены станут около 1000 молодых людей со всей страны. На смене также будет работать всероссийский конкурс молодежных проектов, где победители, представившие лучшие инициативы, смогут получить гранты в размере 100 тыс., 200 тыс. и 300 тыс. рублей.

Партнерами смены являются ВЦИОМ, Фонд "Общественное мнение", МГУ и Высшая школа экономики.

Форум "Территория смыслов на Клязьме" проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка принимает семь тематических смен: "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ"; "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей"; "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса"; "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов"; "Молодые парламентарии и политические лидеры"; "Молодые политологи и социологи", а также "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.

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