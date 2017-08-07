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Рособрнадзор объявил о старте приема заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре

Общество
7 августа, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Принять участие в экзаменах имеют право учащиеся, не прошедшие государственную аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Рособрнадзор начал прием заявлений на участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в сентябре, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Инфографика Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на едином государственном экзамене

Что запрещено на ЕГЭ и что на нем разрешено. Инфографика ТАСС

"Прием заявлений на участие в ЕГЭ в сентябре осуществляется с 7 по 21 августа включительно. Места подачи заявлений определяются региональными органами управления образованием", - отметили в пресс-службе.

Согласно единому расписанию, ЕГЭ и ГВЭ (выпускной экзамен для детей с ограничениями по здоровью) в сентябре будут проведены по двум предметам - математике базового уровня и русскому языку: 5 сентября - русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 8 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике; 16 сентября - русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике.

Принять участие в экзаменах в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам.

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