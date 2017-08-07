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На карте парковок Москвы появились зарядные станции для электромобилей

Общество
7 августа, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

В настоящее время организовано 13 станций, все они находятся в пределах Третьего транспортного кольца

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Адреса зарядных станций для электромобилей появились на карте московского парковочного пространства. Об этом сообщил ТАСС руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

"Автомобили с электрическим двигателем позволяют снизить вредные выбросы в атмосферу, поэтому город поддерживает развитие данного транспорта. Так, например, все владельцы электромобилей могут парковаться бесплатно на территории городских парковок", - сказал он, отметив, что сейчас в зоне платных парковок организовано 13 зарядных станций, все они расположены в пределах Третьего транспортного кольца, часть из них станет доступна после завершения работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

Чтобы посмотреть все точки, где можно зарядить электротранспорт, необходимо зайти на сайт ГКУ "АМПП", затем на карте парковок выбрать фильтр "Зарядные станции для электромобилей. Чтобы воспользоваться электрозарядными станциями ПАО "Российские сети", необходимо получить специальную карту клиента, обратившись в данную компанию. Зарядные станции ПАО "Мосэнерго" работают с помощью карты "Тройка". Подробная инструкция по использованию электрозарядной инфраструктуры опубликована на Едином транспортном портале.

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