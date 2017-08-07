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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Общество
7 августа, 12:32 UTC+3 ТАСС

Facebook сообщила, что работает над устранением неполадок

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Материал из 1 страницы
© EPA/ROLF VENNENBREND

ТАСС, 7 августа. Перебои в работе Facebook и Instagram наблюдаются в понедельник утром в странах северной и восточной Европы, а также в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

По его информации, сбой затронул пользователей из Норвегии, Финляндии, Дании, Латвии, Швеции, Эстонии, России и ряда других стран.

В заявлении Facebook отмечается, что компания работает над устранением неполадок.

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Страны
Дания Швеция Россия Латвия Эстония Норвегия Финляндия
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