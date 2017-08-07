Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новгородские ученые создали электронную справочную систему по кардиодиагностике

Общество
7 августа, 12:58 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Мобильная версия системы "Кардиодиагноз" бесплатно доступна практикующим терапевтам, студентам, начинающим кардиологам и пациентам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Ученые Новгородского госуниверситета (НовГУ) создали электронную справочную систему по сердечно-сосудистым заболеваниям, которая поможет врачам в глубинке ставить правильный диагноз кардиобольным, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления инноваций НовГУ Владимир Макаров.

Смотрите также

Лекарственные чипы и импортозамещение до молекулы: что ждет фармрынок РФ в 2017 году

По его словам, мобильная версия системы бесплатно доступна практикующим терапевтам, студентам, начинающим кардиологам и пациентам.

"Система поддержки принятия решений "Кардиодиагноз" содержит информацию о 204 симптомах и поддерживает диагностику 119 заболеваний сердечно-сосудистой системы, в ней также имеется набор сложных задач по кардиодиагностике. Если говорить очень упрощенно, это "Википедия" по сердечно-сосудистым заболеваниям", - сказал он.

Программа разрабатывалась группой ученых под руководством профессора кафедры внутренних болезней Института медицинского образования НовГУ Юрия Гаевского в течение 12 лет. Результатом стало создание "справочника" под мобильную платформу для ОС Android, добавил Макаров.

Смотрите также

Наночастицы и шпинат: нижегородские ученые находят новые средства для борьбы с раком

Томские ученые представили высокоэффективный пластырь, усиливающий действие лекарств

Томские программисты создали прототип системы виртуальной реабилитации людей после травм

"В отдаленных населенных пунктах, как правило, нет специалистов-кардиологов. Представьте, насколько повысится качество лечения, если диагноз ставит терапевт, у которого есть под рукой программа, а в нее заложены знания специалиста с 40-летним стажем", - отметил Макаров, добавив, что воспользоваться программой могут и пациенты, чтобы сверить, насколько их ощущения соответствуют какому-либо критическому симптому заболевания сердца.

Программа впервые будет представлена на Российском национальном конгрессе кардиологов в Санкт-Петербурге в октябре этого года. По словам собеседника агентства, уже получены положительные отзывы от практикующих врачей в регионе и из-за рубежа, где специалисты предложили перевести ее на английский язык для более широкого распространения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
2
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
3
Новый вертолет Ми-28УБ планируют протестировать в Сирии
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
На сайте Кремля размещены в полном объеме фото- и видеоматериалы о поездке Путина в Сибирь
6
Ректор Крымского федерального университета написал заявление об увольнении
7
Будогосский: Вилков в игре "Зенит" - "Спартак" доказал, что в России есть хорошие судьи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама