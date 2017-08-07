Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкий язык официально пополнили на 5 тыс. новых слов

Общество
7 августа, 16:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, августа. /ТАСС

В новом издании немецкого словаря Duden появятся больше слов из англо-американского языкового пространства

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Редакция словаря немецкого языка Duden официально ввела в употребление 5 тыс. новых слов. Многолетние политические дебаты о целесообразности расширения корпуса языка потерпели неудачу, сообщает в понедельник агентство DPA.

Не секрет, что любой язык в определенном смысле - "живая материя" и находится в постоянном развитии. На него влияют общество, социально-политические события, технические новинки и многие другие факторы. Это неизбежно приводит к тому, что в языке появляются неологизмы, а также заимствования. Так, например, в новом издании немецкого словаря появятся такие понятия, как "фейк ньюс", ставшее особенно популярным после победы на выборах в США Дональда Трампа, и главный немецкий неологизм 2016 года - слово "постфактиш" (постправдивый, что обозначает явление, когда в политических и общественных дискуссиях эмоции значат больше, чем факты). Кроме того, в немецком языке официально закрепятся слова "селфи", "планшет" и многие другие.

"Это факт, что многие понятия приходят в нашу жизнь из англо-американского (языкового) пространства, когда речь идет, например, о развитии техники", - сообщила руководитель редакции Duden Катрин Кункель-Рацум перед стартом продаж 27-го издания словаря. В последний раз он переиздавался в 2013 году.

В течение многих десятилетий словарь Duden фиксировал новые лексические единицы, и к сегодняшнему дню их число достигло 145 тысяч. Первое издание, датируемое 1880 годом, содержало в себе лишь 27 тыс. лексем. Только незначительное количество слов "не прижилось" из-за того, что они попросту стали неузнаваемы на письме после их ассимиляции в немецком языке. Так, например, немецкий майонез - Majonse - со временем вернул себе привычный французский облик - Mayonnaise.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Полеты с неограниченными возможностями
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
5
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из Ганга
6
Гонка на традиционных лодках собрала 32 экипажа из России и Норвегии на острове Кижи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
2
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
3
Глава комитета Госдумы поддержал идею Минфина увеличить лимит выплат по ОСАГО
4
Большой Сочи стал самым популярным курортом России
5
Полиция обнаружила тело двухлетнего ребенка в реке под Саратовом
6
Минфин предложил не продавать электронное ОСАГО водителям, давшим неверные сведения
7
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама