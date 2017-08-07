Немецкий язык официально пополнили на 5 тыс. новых слов

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Редакция словаря немецкого языка Duden официально ввела в употребление 5 тыс. новых слов. Многолетние политические дебаты о целесообразности расширения корпуса языка потерпели неудачу, сообщает в понедельник агентство DPA.

Не секрет, что любой язык в определенном смысле - "живая материя" и находится в постоянном развитии. На него влияют общество, социально-политические события, технические новинки и многие другие факторы. Это неизбежно приводит к тому, что в языке появляются неологизмы, а также заимствования. Так, например, в новом издании немецкого словаря появятся такие понятия, как "фейк ньюс", ставшее особенно популярным после победы на выборах в США Дональда Трампа, и главный немецкий неологизм 2016 года - слово "постфактиш" (постправдивый, что обозначает явление, когда в политических и общественных дискуссиях эмоции значат больше, чем факты). Кроме того, в немецком языке официально закрепятся слова "селфи", "планшет" и многие другие.

"Это факт, что многие понятия приходят в нашу жизнь из англо-американского (языкового) пространства, когда речь идет, например, о развитии техники", - сообщила руководитель редакции Duden Катрин Кункель-Рацум перед стартом продаж 27-го издания словаря. В последний раз он переиздавался в 2013 году.

В течение многих десятилетий словарь Duden фиксировал новые лексические единицы, и к сегодняшнему дню их число достигло 145 тысяч. Первое издание, датируемое 1880 годом, содержало в себе лишь 27 тыс. лексем. Только незначительное количество слов "не прижилось" из-за того, что они попросту стали неузнаваемы на письме после их ассимиляции в немецком языке. Так, например, немецкий майонез - Majonse - со временем вернул себе привычный французский облик - Mayonnaise.