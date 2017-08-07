Аэропорт Домодедово внедрил систему автоматического контроля правил парковки

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московский аэропорт Домодедово внедрил систему "Паркон", которая позволит контролировать соблюдение водителями правил парковки в автоматическом режиме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба на официальном сайте аэропорта.
"Видеофиксация нарушений призвана повысить безопасность дорожного движения на привокзальной площади, внутрипортовой дороге и участке федеральной трассы А-105 "Москва - аэропорт Домодедово", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с помощью комплекса "Паркон" в автоматическом режиме будут фиксироваться остановка или стоянка автомобилей на проезжей части, где парковка запрещена, а также на тротуаре, пешеходном переходе или в местах остановки маршрутных транспортных средств. Службы аэропорта будут передавать полученные данные в территориальный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД.
Московский аэропорт Домодедово является одной из крупнейших воздушных гаваней России. В 2016 году аэропорт обслужил 28,5 млн человек. Маршрутная сеть включает 72 уникальных направления.