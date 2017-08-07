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Новая система экспертизы Минобрнауки приведет к сокращению учебников

Общество
7 августа, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, августа. /ТАСС

Министр образования Ольга Васильева считает, что по каждому предмету должно быть не более двух-трех линеек учебников

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МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Система экспертизы, которую должно разработать Минобрнауки к концу августа, приведет к сокращению федерального перечня учебников. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"Новых подходов требует экспертиза учебников. У нас есть поручение президента, оно ограничено сроком - до конца августа мы должны представить очень четкую экспертную систему отбора учебников. В итоге количество учебников сократится", - отметила Васильева.

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По ее словам, сейчас в федеральном перечне находится 1370 изданий, что очень много. Министр считает, что по каждому предмету должно быть не более двух-трех линеек учебников. "Среди них должны быть базовые и углубленные", - подчеркнула глава ведомства.

Также Васильева рассказала, что проект "Российская электронная школа" (РЭШ), в который войдут учебные материалы, будет готов через полтора года. 

"Это проект, который мы должны завершить через полтора года. По тем затратам и усилиям, человеческим и материальным, он должен стать огромным подспорьем для наших учителей, потому что в этой электронной школе должно быть практически все", - сказала Васильева, добавив, что проект разрабатывается уже два года.

Она уточнила, что речь идет не только о материалах, которые помогут подготовиться к уроку, но и о "мощной интеллектуальной базе". "Даже библиотеки, театральные спектакли, всевозможные модули, которые будут по каждому предмету дополнительно. РЭШ должна стать мощной подмогой нашим учителей. Когда они говорят про историю или литературу, у них будет возможность провести электронную экскурсию", - заключила министр.

Реализация проекта "Российская электронная школа", который позволит получить общее образование при помощи электронных ресурсов, началась два года назад. В рамках его реализации в интернете будет создано и размещено более 10 тыс. уроков лучших учителей России по основным общеобразовательным программам для 1-11 классов. Проект также поможет детям получать школьное образование дистанционно в случае необходимости.

Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии", которая прошла 15 июня, дал поручение Минобрнауки до 1 сентября 2017 года представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, входящих в федеральный перечень. Кроме того, требуется обновлять эти учебники на регулярной основе. В своем поручении Путин также отметил необходимость разработки и применения базовых учебников по предметам.

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