Губернатор: восстановительные работы в Приморье завершатся к концу недели

ТАСС, 8 августа. Основные аварийные работы по восстановлению населенных пунктов Приморского края, попавших в зону подтоплений, будут завершены к концу текущей недели. Об этом сообщил глава региона Владимир Миклушевский в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается неотложных аварийно-восстановительных работ в населенных пунктах, мы планируем до конца недели основные работы завершить, чтобы все работало в обычном режиме", - сказал он.

По словам губернатора, 9 августа в регионе начнут работу муниципальные комиссии по оценке ущерба для оперативной выдачи компенсаций пострадавшим в результате паводка.

"Уссурийск пострадал больше, мы сделали облет города. Муниципальные комиссии работают уже сегодня. Мы также максимально быстро начнем выплаты. Люди, чьи дома будут признаны непригодными для проживания, получат соответствующие сертификаты, чтобы они могли приобрести себе новое жилье", - сообщил он.

Паводок, возникший после сильного ливня в ночь на 7 августа, привел к затоплению сел в южных районах Приморья. Из-за размыва путей Транссибирской магистрали было остановлено железнодорожное сообщение края с другими регионами страны. Наиболее сильно пострадали Хасанский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.