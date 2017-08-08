До 200 млн руб. выделят на разгон облаков в День города и на Фестивале молодежи в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Москвы выделят до 200 млн рублей на разгон облаков в День города 9-10 сентября, а также во время проведения парада делегаций Всемирного фестиваля молодежи и студентов в столице 14 октября. Об этом говорится в материалах на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что на метеозащиту 1, 9 мая и 12 июня столичные власти потратили 293 млн рублей.

"На выполнение работ по метеозащите города Москвы во время проведения в 2017 году праздничных мероприятий Дня города и ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября выделить 195,3 млн рублей", - говорится в материалах. Разгонять облака будут 10 самолетов Ан-12, Ан-26 и ЯК-42.

В 2016 году на метеозащиту 1, 9 мая, 12 июня и День города власти Москвы потратили порядка 350 млн рублей. В 2015 году разгон облаков на 9 мая, 24 мая (День славянской письменности и культуры), 12 июня и в День города обошелся почти в 430 млн рублей. В 2014 году на метеозащиту на 9 мая, 12 июня и в День города выделяли почти 182 млн рублей.

Солнечную погоду на праздники в Москве традиционно обеспечивает авиация Воздушно-космических сил РФ. Процесс разгона облаков, называемый специалистами "засеиванием", осуществляется при помощи экологически чистых реагентов (йодистого серебра и мелкодисперстного цемента) на расстоянии до нескольких сотен километров от города. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.