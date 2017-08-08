АТОР: турпоток из России в Доминикану вырос в июне 2017 года почти в три раза

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Туристический поток из России в Доминикану в июне 2017 года вырос в три раза, что может быть связано с появлением прямого авиасообщения между странами, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В июне в Доминикане на отдыхе побывало 17 838 российских туристов, в то время как год назад - немногим более 6300 человек", - говорится в сообщении ассоциации. Также сообщается, что в целом за первое полугодие 2017 года россияне стали третьими по общему количеству прибытий в эту страну, уступив лишь немцам и французам, а по темпам роста туристического потока за этот период Россия лидирует.

По мнению туроператоров, прокомментировавших ситуацию АТОР, увеличение интереса россиян к Доминикане может быть связано с появлением прямого авиасообщения с Россией. "Наличие прямого перелета существенно расширило аудиторию людей, готовых к столь дальнему путешествию", - отметил представитель компании "Русский экспресс". В Аnex Tour также отметили влияние большого выбора отелей, работающих по системе "все включено".