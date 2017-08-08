Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновации

Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в РимеСпорт 8 августа, 13:17
Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновацииОбщество 8 августа, 13:17
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на СаакашвилиМеждународная панорама 8 августа, 13:15
В Москве приняты стандарты благоустройства кварталов по программе реновацииОбщество 8 августа, 13:10
Прокуратура Крыма проверит действия коллег в Симферополе в связи с фильмом "Матильда"Культура 8 августа, 13:01
Действующих природных пожаров на Ямале, где действует режим ЧС, не зафиксированоОбщество 8 августа, 12:57
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"Спорт 8 августа, 12:57
Омская область выделила 100 млн рублей на компенсации владельцам изъятых из-за АЧС свинейСибирь 8 августа, 12:51
"Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимацииКультура 8 августа, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением стандартов благоустройства и отделки квартир в рамках программы реновации. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы.
"Очень важно принять соответствующие стандарты и благоустройства, и отделки квартир. Но еще более важно, чтобы эти стандарты соблюдались. Поэтому необходимо обеспечить самый жесткий контроль за качеством приемки этих объектов, создать и профессиональный контроль, и общественный контроль", - сказал мэр.
Ранее власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов и стандарт отделки квартир по программе реновации.
1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.
Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.