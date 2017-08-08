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Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновации

Общество
8 августа, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Ранее власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов и стандарт отделки квартир по программе реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением стандартов благоустройства и отделки квартир в рамках программы реновации. Об этом он сообщил в ходе заседания президиума правительства столицы.

"Очень важно принять соответствующие стандарты и благоустройства, и отделки квартир. Но еще более важно, чтобы эти стандарты соблюдались. Поэтому необходимо обеспечить самый жесткий контроль за качеством приемки этих объектов, создать и профессиональный контроль, и общественный контроль", - сказал мэр.

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Ранее власти Москвы утвердили базовые требования благоустройства жилых кварталов и стандарт отделки квартир по программе реновации.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых, в основном, пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. м. В них проживает около 1 млн москвичей в 350 тыс. квартир. В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

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