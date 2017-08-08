В Туле создали турмаршрут "Сладкие традиции"

ТАСС, 8 августа. Новый туристический маршрут "Сладкие традиции" с посещением Музея печатного пряника и дегустацией белевской пастилы презентовали в Туле. Об этом сообщили в Министерстве культуры региона.

"Презентован новый культурно-познавательный маршрут "Сладкие традиции", который полностью основан на гастрономических брендах Тульской области. Маршрут включает в себя посещение Музея печатного пряника и дегустационного зала белевской пастилы", - сказали там.

По данным министерства, в музее пряника гости Тулы смогут увидеть предметы, которые использовались в процессе изготовления традиционного тульского лакомства, а также самостоятельно приготовить пряник. "Интерактивные программы будут интересны взрослым и детям: это мастер-классы по лепке пряника, проведение салонных игр и многое другое. В дегустационном зале белевской пастилы фабрики-музея Белева "Старые традиции" в Туле туристы увидят процесс изготовления яблочного лакомства и узнают его историю, попробовав несколько разновидностей", - уточнили в ведомстве.

В Тульской области делают акцент на развитие гастрономического туризма, в регионе насчитывается порядка 25 тульских гастробрендов - от пряников и пастилы до березового кваса, которые планируется нанести на туркарту России.

Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" создана в 1973 году и является владельцем исключительных прав более чем на 340 товарных знаков, среди которых "Тульский пряник", "Чудо-ягода", "Ясная Поляна". Продукцию фабрики можно распространяют в России, США, Канаде, Израиле. В марте 2017 года сообщалось, что по результатам опросов тульский пряник стал самым узнаваемым гастрономическим брендом России, обойдя адыгейский сыр и северную строганину.

Белевская пастила - это натуральный десерт, изготовленный из яблок. С конца XIX века производят в городе Белеве Тульской области. В 2015 году введен в эксплуатацию цех по производству изделий зефирно-мармеладной группы. В 2016 году запущена производственная линия по выпуску конфет глазированных "Белевская птичка".