МЧС РФ направит гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Шри-Ланку

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставит гуманитарную помощь пострадавшему от наводнения населению Шри-Ланки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В соответствии с запросом правительства Республики Шри-Ланка и поручением правительства РФ из Москвы в Коломбо в ближайшее время вылетит самолет Ил-76 МЧС России, который доставит населению Шри-Ланки, пострадавшему от наводнения, гуманитарную помощь общим весом около 32 тонн", - сказал собеседник агентства. Среди грузов - передвижные электростанции, палатки и комплекты посуды.

В МЧС уточнили, что загрузка самолета уже завершена.

В результате наводнений, по данным местных властей, на Шри-Ланке погибли более 150 человек, свыше 3 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Глава МЧС России Владимир Пучков направил министру по ликвидации стихийных бедствий Шри-Ланки телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий сильнейшего наводнения, вызванного тропическим циклоном.

МЧС России уже помогало стране после сильнейшего цунами в 2004 году, тогда в зону бедствия были направлены и российские спасатели, а аэромобильным госпиталем отряда "Центроспас" в 2005 году была оказана помощь сотням пострадавшим.