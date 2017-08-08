От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы

ТАСС, 8 августа. Аномальная жара, установившаяся на юге России, уже во вторник начнет постепенно спадать, в течение дня в Крыму и на Северном Кавказе даже ожидаются дожди, сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На охваченном наводнениями Дальнем Востоке, напротив, ждут окончания дождей, однако со стороны Японии надвигается тайфун.

Противоречивая ситуация складывается в северо-западной части страны: Петербург дождался хорошей погоды, а в Коми могут ударить ночные заморозки.

На юге жара ослабнет

"Сегодня уже наметилась тенденция на постепенное ослабление жары. Она будет постепенно продолжаться и усиливаться. В горных районах Крыма, Северного Кавказа, Краснодарского края уже сегодня пройдут кратковременные дожди, но пока жарко. В степных районах до 40 градусов тепла, а в прибрежных районах - 28-33 градуса тепла", - говорит Леус.

В Краснодарском крае к концу рабочей недели уже будет не плюс 40, а плюс 33-35. В Крыму жара также будет ослабевать, однако пока здесь сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, продолжают действовать введенные властями ограничения на посещение лесов. Из-за погоды в регионе резко возрос уровень потребления электроэнергии, что приводит к перебоям в энергоснабжении, в "Крымэнерго" говорят о переходе компании в режим повышенной готовности.

Из-за жары в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии пока еще возможны лесные пожары. Среднесуточная температура здесь выше нормы на 5-6 градусов, МЧС рекомендует ограничить выходы на природу, быть предельно осторожными с огнем.

На Дальнем Востоке продолжатся дожди

Дождливая погода сохранится в ближайшие дни в регионах Дальнего Востока, где ливни уже привели к подтоплениям в Приморье, Приамурье и Хабаровском крае. Во вторник, по данным Сибирского регионального центра МЧС, из-за обильных осадков здесь возможно возникновение новых чрезвычайных ситуаций. Более того, региону угрожает тайфун "Нора", движущийся со стороны Японии.

"Тайфун к Дальнему Востоку только подходит. Сегодня и завтра он продолжит оставаться над Японскими островами, а сильные дожди в регионе обусловлены тем, что в передней части циклона сформированы юго-восточные, восточные потоки, которые несут в Приморье очень влажный воздух со стороны Японского моря. Влияние тайфуна на этот регион пока очень опосредовано. Дожди там, местами сильные, сохранятся сегодня и завтра", - говорит Леус.

Правда, "Нора" может и не добраться до Дальнего Востока. "Тайфун туда, может, и не дойдет. Пока рассматриваются различные траектории. Сегодня и завтра он будет оставаться на территории Японских островов", - уточнил синоптик.

По данным МЧС на утро вторника, в Приморском крае подтоплены более 2 тысяч жилых домов (в 34 населенных пунктах), где проживают около 13 тысяч человек. Отрезанными от внешнего мира оказались восемь населенных пунктов, в которых проживают 20 тысяч человек. Более 6 тысяч жителей региона вторые сутки остаются без электричества - из-за разлива рек ремонтные бригады не могут добраться до мест аварий. Стихия повредила 12 участков автодорог, подмыла два участка железной дороги.

В Хабаровске, по данным властей региона, подтоплены 62 придомовые территории в частном секторе, 17 подвалов многоквартирных домов, частично отключено электричество в жилых домах. Сотрудники МЧС оказывают пострадавшим адресную помощь.

В Петербурге тепло, в Коми ожидаются заморозки

В первую неделю августа, по данным синоптиков, в Петербурге выпала половина месячной нормы осадков - 41,7 мм. МЧС практически ежедневно предупреждало петербуржцев о ливнях, грозах и сильном ветре, но сейчас здесь и в других регионах северо-западной части России установилась комфортная погода без дождей.

"На северо-западе во вторник и завтра хорошая погода. Там не жарко, но солнечно и сухо, около 20-25 градусов тепла. Осадков не ожидается", - сообщил представитель метеоцентра.

В то же время управление МЧС по Республике Коми сообщает, что в ночь на 9 августа, а также 10-11 августа в восьми районах республики местами ожидаются заморозки. Температура может опуститься до 2 градусов мороза.