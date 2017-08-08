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Суд не стал рассматривать дело Pussy Riot из-за нарушений в протоколах полиции

Общество
8 августа, 16:04 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Ранее девушки провели в Якутске несанкционированную акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова. Теперь им грозит штраф до 30 тыс. рублей или арест до 10 суток

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ЯКУТСК, 8 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутский городской суд вернул в МВД административные дела, заведенные на участниц группы Pussy Riot по поводу несанкционированной акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова в Якутске. Дела возвращены для устранения недостатков в протоколах. Об этом во вторник сообщили в суде.

Две участницы группы 6 августа провели несанкционированную акцию на мосту через озеро Сайсары в Якутске в поддержку режиссера Олега Сенцова. Девушки повесили на мосту большой плакат и жгли фаеры.

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"Административные материалы в отношении Ольги Борисовой и Марии Алехиной, привлекаемых к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, возвращены должностному лицу, составившему протокол, для устранения недостатков", - отметили в суде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД республики, полицейские составили административные протоколы на участниц группы Pussy Riot за проведение 6 августа несанкционированной акции в Якутске и доставили девушек в отдел полиции.

"Нас с Машей и Сашей задержали по дороге из музея Вечной мерзлоты… по ориентировке. Долго допрашивали… сидели пять-шесть часов. Отвезли в суд, в итоге суд перенесли для устранения ошибок в материалах дела, а нас отпустили", - сообщила Ольга Борисова.

По факту нарушения законодательства были составлены административные протоколы, и материалы переданы в суд. По данной статье участницам группы грозит административный штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или арест до 10 суток. На данный момент Борисова и Алехина уже покинули Якутск и улетели в Санкт-Петербург и Москву. Но в случае исправления нарушений полицейскими якутский городской суд может рассмотреть дело без их присутствия и наложить штраф.

Дело Сенцова

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, Сенцов создал террористическое сообщество, действовавшее в Крыму. Весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: поджоги офисов общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того, они готовились взорвать памятник Ленину.

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