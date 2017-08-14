Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов

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Первый Спас — Медовый — приходится на 14 августа. Согласно народному календарю, с этого дня пасечники приступают к сбору меда. С Медового Спаса начинается Успенский пост. Следующий Спас — Яблочный — отмечается 19 августа и совпадает с праздником Преображения Господня. С этого дня разрешается есть яблоки и другие фрукты, освященные в храме. Третий Спас — Ореховый — празднуют 29 августа.
На каждый Спас принято готовить блюда из соответствующих продуктов: меда, яблок или орехов. Корреспонденты ТАСС узнали монастырские рецепты постных блюд, а также выяснили у поваров комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ рецепт яблочного мармелада, которым угощают первых лиц страны, высокопоставленных чиновников и парламентариев.
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Ингредиенты:
Полкило яблок, 200–300 г сахара, 30 г желатина, щепотка ванилина.
Способ приготовления:
Яблоки вымойте, разрежьте каждое на две части, удалите сердцевины и запеките в духовке. Аккуратно ложкой снимите мякоть с кожицы. Затем протрите через сито или пропустите через мясорубку. Желатин залейте водой (150 г), дайте набухнуть, затем нагрейте до растворения. В полученное яблочное пюре добавьте сахар, перемешайте, поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, варите 5–10 мин. Снимите с огня, добавьте распущенный желатин, ванилин и залейте в формочки. Поставьте в холодильник для застывания. Готовый мармелад нарежьте на кусочки и посыпьте сахарной пудрой.
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Ингредиенты:
На литр воды: мед (по вкусу), три горошины черного перца, 0,5 чайной ложки базилика, кусочек лаврового листа.
Способ приготовления:
Все вскипятить и добавить половинку лимона.
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Ингредиенты:
250 г меда, 350 мл подсолнечного масла, 350 мл апельсинового сока, 100 г сахара, 50 мл коньяка, 100 г грецких орехов, 100 г изюма, 400 г муки, одна чайная ложка соды, по одной чайной ложке молотых корицы и гвоздики, тертая цедра одного апельсина.
Способ приготовления:
В апельсиновом соке растворите мед, влейте масло, всыпьте муку и сахар и вымесите до однородной консистенции. Соду смешайте с коньяком. Добавьте в тесто соду, орехи, изюм, апельсиновую цедру, корицу и гвоздику. Снова хорошо вымесите. Выпекайте в духовке 30–45 минут при температуре 180 °С.
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Ингредиенты:
1,5 кг яблок сладких сортов, 500 г тыквы, сок одного лимона, 500 г сахарной пудры, 300 г сухих кукурузных сливок, одна чайная ложка молотой корицы, щепотка ванилина.
Способ приготовления:
Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину с семенами, выложите половинки срезом кверху на противень, посыпьте сахаром, накройте фольгой и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 °С. Тыкву нарежьте ломтиками толщиной примерно 3 см, выложите на противень, выстеленный фольгой, посыпьте сахаром, накройте фольгой и запекайте 45 минут при температуре 180 °С. Мякоть запеченных яблок и тыквы отделите от кожицы, сложите в глубокую чашку, добавьте лимонный сок, сахарную пудру, кукурузные сливки, корицу и ванилин и взбейте все вместе блендером до однородной пышной массы.
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Ингредиенты:
Для десерта: 1 л сливок кондитерских на растительных маслах, 300 г сахарной пудры, 75 г меда, 50 мл коньяка, готовый и размолотый грильяж.
Для грильяжа: 100 г сиропа глюкозы, 500 г сахарной пудры, 250 г обжаренного и измельченного фундука.
Способ приготовления:
Грильяж: смешайте в кастрюле сироп глюкозы и сахарную пудру, поставьте на огонь. Постоянно помешивая, расплавьте пудру до однородной массы и нагрейте до получения золотистой карамели. Обжаренные и рубленные лесные орехи всыпьте в карамель и перемешайте. Вылейте ореховую массу на смазанную растительным маслом мраморную или стеклянную доску и раскатайте ее скалкой в пласт толщиной 0,5 см. При изготовлении грильяжа желательно работать в перчатках, чтобы предохранить руки от ожогов. Охлажденный грильяж размельчите в бликсере (приспособление для измельчения продуктов — прим.ТАСС) или при помощи кухонного молоточка для отбивания.
Десерт: охлажденные сливки взбейте с сахарной пудрой и медом, добавьте коньяк и размолотый грильяж, все хорошо перемешайте. Выложите в прямоугольную форму и заморозьте в течение 5–6 часов.
Перед подачей достаньте десерт из формы (если форма не разъемная и десерт не вынимается из нее, можно на короткое время опустить форму в горячую воду) и нарежьте полосками толщиной в палец. Можно подавать десерт с малиновым пюре, протертым с сахаром.