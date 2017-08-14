Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов

Общество
14 августа, 10:59 UTC+3

В августе православная церковь отмечает Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Евгения Синепушкина/ТАСС

Первый Спас — Медовый — приходится на 14 августа. Согласно народному календарю, с этого дня пасечники приступают к сбору меда. С Медового Спаса начинается Успенский пост. Следующий Спас — Яблочный — отмечается 19 августа и совпадает с праздником Преображения Господня. С этого дня разрешается есть яблоки и другие фрукты, освященные в храме. Третий Спас — Ореховый — празднуют 29 августа.

На каждый Спас принято готовить блюда из соответствующих продуктов: меда, яблок или орехов. Корреспонденты ТАСС узнали монастырские рецепты постных блюд, а также выяснили у поваров комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ рецепт яблочного мармелада, которым угощают первых лиц страны, высокопоставленных чиновников и парламентариев.

Кремлевский рецепт

© Евгения Синепушкина/ТАСС
© Евгения Синепушкина/ТАСС

Ингредиенты:

Полкило яблок, 200–300 г сахара, 30 г желатина, щепотка ванилина.

Способ приготовления:

Яблоки вымойте, разрежьте каждое на две части, удалите сердцевины и запеките в духовке. Аккуратно ложкой снимите мякоть с кожицы. Затем протрите через сито или пропустите через мясорубку. Желатин залейте водой (150 г), дайте набухнуть, затем нагрейте до растворения. В полученное яблочное пюре добавьте сахар, перемешайте, поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, варите 5–10 мин. Снимите с огня, добавьте распущенный желатин, ванилин и залейте в формочки. Поставьте в холодильник для застывания. Готовый мармелад нарежьте на кусочки и посыпьте сахарной пудрой.

Рецепт Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря (г. Верхотурье)

© Евгения Синепушкина/ТАСС
© Евгения Синепушкина/ТАСС

Ингредиенты:

На литр воды: мед (по вкусу), три горошины черного перца, 0,5 чайной ложки базилика, кусочек лаврового листа.

Способ приготовления:

Все вскипятить и добавить половинку лимона.

Рецепт Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург)

© Евгения Синепушкина/ТАСС
© Евгения Синепушкина/ТАСС

Ингредиенты:

250 г меда, 350 мл подсолнечного масла, 350 мл апельсинового сока, 100 г сахара, 50 мл коньяка, 100 г грецких орехов, 100 г изюма, 400 г муки, одна чайная ложка соды, по одной чайной ложке молотых корицы и гвоздики, тертая цедра одного апельсина.

Способ приготовления:

В апельсиновом соке растворите мед, влейте масло, всыпьте муку и сахар и вымесите до однородной консистенции. Соду смешайте с коньяком. Добавьте в тесто соду, орехи, изюм, апельсиновую цедру, корицу и гвоздику. Снова хорошо вымесите. Выпекайте в духовке 30–45 минут при температуре 180 °С.

Рецепт Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург)

© Евгения Синепушкина/ТАСС
© Евгения Синепушкина/ТАСС

Ингредиенты:

1,5 кг яблок сладких сортов, 500 г тыквы, сок одного лимона, 500 г сахарной пудры, 300 г сухих кукурузных сливок, одна чайная ложка молотой корицы, щепотка ванилина.

Способ приготовления:

Яблоки разрежьте пополам, удалите сердцевину с семенами, выложите половинки срезом кверху на противень, посыпьте сахаром, накройте фольгой и запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 °С. Тыкву нарежьте ломтиками толщиной примерно 3 см, выложите на противень, выстеленный фольгой, посыпьте сахаром, накройте фольгой и запекайте 45 минут при температуре 180 °С. Мякоть запеченных яблок и тыквы отделите от кожицы, сложите в глубокую чашку, добавьте лимонный сок, сахарную пудру, кукурузные сливки, корицу и ванилин и взбейте все вместе блендером до однородной пышной массы.

Рецепт Ново-Тихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург)

© Евгения Синепушкина/ТАСС
© Евгения Синепушкина/ТАСС

Ингредиенты:

Для десерта: 1 л сливок кондитерских на растительных маслах, 300 г сахарной пудры, 75 г меда, 50 мл коньяка, готовый и размолотый грильяж.

Для грильяжа: 100 г сиропа глюкозы, 500 г сахарной пудры, 250 г обжаренного и измельченного фундука.

Способ приготовления:

Грильяж: смешайте в кастрюле сироп глюкозы и сахарную пудру, поставьте на огонь. Постоянно помешивая, расплавьте пудру до однородной массы и нагрейте до получения золотистой карамели. Обжаренные и рубленные лесные орехи всыпьте в карамель и перемешайте. Вылейте ореховую массу на смазанную растительным маслом мраморную или стеклянную доску и раскатайте ее скалкой в пласт толщиной 0,5 см. При изготовлении грильяжа желательно работать в перчатках, чтобы предохранить руки от ожогов. Охлажденный грильяж размельчите в бликсере (приспособление для измельчения продуктов — прим.ТАСС) или при помощи кухонного молоточка для отбивания.

Десерт: охлажденные сливки взбейте с сахарной пудрой и медом, добавьте коньяк и размолотый грильяж, все хорошо перемешайте. Выложите в прямоугольную форму и заморозьте в течение 5–6 часов.

Перед подачей достаньте десерт из формы (если форма не разъемная и десерт не вынимается из нее, можно на короткое время опустить форму в горячую воду) и нарежьте полосками толщиной в палец. Можно подавать десерт с малиновым пюре, протертым с сахаром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Монумент перед музеем атомной бомбардировки в Нагасаки
Нагасаки — город, который верит, что останется последним, пережившим ядерную бомбардировку
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
38
Объявлены победители Международного конкурса фотожурналистики имени Стенина
11
"Признание в любви": в Москве прошел женский велопарад
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
2
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков
3
"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогоды
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Два ребенка погибли в ДТП на Кубани
6
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
7
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO
Темы дня
Новости партнеров
Реклама